Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Viernes 29 de Agosto:
Vóley Femenino : Visitantes vs. Corralense de Corral de Bustos. Liga AVSEC.
Fútbol Senior: Locales vs. Villa Argentina Liga Bellvillense.
Fútbol Femenino: Visitantes vs. Progreso de Noetinger
Liga Bellvillense.
Sábado 30 de Agosto:
Fútbol Infantil: Visitantes vs. Firpo de San Marcos Sud. Liga Bellvillense.
Judo: Examen de graduación en nuestras instalaciones.
Básquet Formativo: Visitantes vs. San Martín de Marcos Juárez Liga Cañadense.
Vóley Formativo: Gran Prix Sub 13 y Sub 18 en nuestras instalaciones Liga AVSEC.
Natación Competencia: Torneo Federados Nacionales y Federados Promocionales en Río Segundo. Federación Cordobesa de Natación.
Domingo 31 de Agosto:
Fútbol Mayor: Visitantes vs. Matienzo de Monte Buey. Liga Bellvillense.
Hora 14:00 Cuarta División.
Hora 16:00 Primera División.