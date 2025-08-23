Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Viernes 22 de Agosto:
Básquet Mayor: Primera 5 Fecha del Clausura.
Visitantes vs. Atlético San Genaro
Asociación Cañadense.
Patín Competencia.
Campeonato Absoluto en San Juan.
Sábado 23 de Agosto:
Fútbol Infantil:
Locales vs. Def. de Juventud de Justiniano Posse. Liga Bellvillense.
Fútbol Senior:
Fecha 1 vs. Progreso de Noetinger en cancha de San Martín de Marcos Juárez.
Vóley Formativo:
Gran Prix Sub 11 y Sub 14 en Monte Buey. Liga AVSEC.
Vóley Formativo:
Copa Provincial Sub 18 en Devoto. Federación Cordobesa de Vóley.
Natación:
Torneo Máster y Pre Máster Aniversario Club Argentino. Federación Cordobesa de Natación.
Gimnasia Artística:
Encuentro recreativo nivel inicial en Club San Martín de Marcos Juárez.
Gimnasia Artística:
Entrenamiento intensivo a cargo de la Lic. Silvia Rodriguez en Club Unión Central de Villa María.
Patín Competencia:
Campeonato Absoluto en San Juan.
Domingo 24 de Agosto:
Fútbol Mayor:
Locales vs. Defensores de San Marcos Sud Liga Bellvillense Categoría A 4 Fecha del Clausura.
Cuarta División: 14.00 horas.
Primera División: 16:00 horas.
Máxi Vóley:
Encuentro en Bell Ville.
Patín Competencia:
Campeonato Absoluto en San Juan.