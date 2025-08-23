Agenda Roja del Club Argentino:

Actividad para el fin de semana.

Viernes 22 de Agosto:

Básquet Mayor: Primera 5 Fecha del Clausura.

Visitantes vs. Atlético San Genaro

Asociación Cañadense.

Patín Competencia.

Campeonato Absoluto en San Juan.

Sábado 23 de Agosto:

Fútbol Infantil:

Locales vs. Def. de Juventud de Justiniano Posse. Liga Bellvillense.

Fútbol Senior:

Fecha 1 vs. Progreso de Noetinger en cancha de San Martín de Marcos Juárez.

Vóley Formativo:

Gran Prix Sub 11 y Sub 14 en Monte Buey. Liga AVSEC.

Vóley Formativo:

Copa Provincial Sub 18 en Devoto. Federación Cordobesa de Vóley.

Natación:

Torneo Máster y Pre Máster Aniversario Club Argentino. Federación Cordobesa de Natación.

Gimnasia Artística:

Encuentro recreativo nivel inicial en Club San Martín de Marcos Juárez.

Gimnasia Artística:

Entrenamiento intensivo a cargo de la Lic. Silvia Rodriguez en Club Unión Central de Villa María.

Patín Competencia:

Campeonato Absoluto en San Juan.

Domingo 24 de Agosto:

Fútbol Mayor:

Locales vs. Defensores de San Marcos Sud Liga Bellvillense Categoría A 4 Fecha del Clausura.

Cuarta División: 14.00 horas.

Primera División: 16:00 horas.

Máxi Vóley:

Encuentro en Bell Ville.

Patín Competencia:

Campeonato Absoluto en San Juan.