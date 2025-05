Agenda Roja del Club Argentino:

Actividad para el fin de semana.

Viernes 30 de Mayo:

Fútbol Femenino Mayor: Visitantes vs. Progreso Liga Bellvillense.

Sábado 31 de Mayo:

Fútbol Infantil: Visitantes vs. Centro Deportivo Roca Liga Bellvillense.

Fútbol Senior: Visitantes vs. Leones, en cancha de Tiro Federal de Marcos Juárez Liga Bellvillense.

Vóley Formativo: Gran Prix Parcial Sub 18 y Sub 14 en Corral de Bustos Liga AVSEC.

Básquet Formativo: Locales vs. Sport C. C. de Cañada de Gómez Liga Cañadense.

Natación Competencia Circuito Federativo de clubes en Club Atlético Provincial de Rosario.

Domingo 1 de Junio:

Fútbol Mayor: Cuartos de Final: Visitantes vs. Progreso de Noetinger Liga Bellvillense. Partido de Ida.

Lugar: Noetinger Cancha de Progreso. Hora: 14:00.

Básquet Mayor: Primera División Visitantes vs. Sportivo Rivadavia de San Genaro Asociación Cañadense Partido Pendiente.

Mini Vóley: Encuentro de Mini vóley en las instalaciones del Club Bell de Bell Ville Liga AVSEC.

Básquet Senior: Visitantes vs. La Manada de Cañada de Gómez Liga de Mayores.

Vóley Masculino: 2 Gran Prix en el Club Adeo(Cañada de Gómez).

Lunes 2 de Junio:

Básquet Mayor Primera División Visitantes vs. Sport C. C. de Cañada de Gómez Asociación Cañadense