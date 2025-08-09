Agenda Roja del Club Argentino:
Viernes 8 de Agosto:
Básquet Mayor: Visitantes vs. Atl. Carcaraña. Asociación Cañadense. Hora: 21:30.
Sábado 9 de Agosto:
Básquet Formativo: Locales vs. Campaña de Carcaraña.Asociación Cañadense.
Fútbol Infantil: Locales vs. Sarmiento de Leones. Liga Bellvillense.
Vóley Formativo: Encuentro no Federado con Club San Martín en nuestras instalaciones
Judo: Capacitación para mesa de examen.
Domingo 10 de Agosto:
Gimnasia Artística: Liga Asucega en Complejo Deportivo de Justiniano Posse.
Fútbol Mayor: Locales vs. San Carlos de Noetinger. Liga Bellvillense.
Hora: 14:00 Cuarta División. 16:00 Primera División.