Agenda del Club Atlético Municipal:

Rugby: Se juega la Fecha 3 !.

Torneo Clausura Desarrollo.

Nuestro Plantel Superior sale a la cancha este domingo en condición de visitante.

CLUB ATLÉTICO MUNICIPAL vs. TOTORAS JUNIORS

Domingo 10, 15:00 horas.

Totoras, Santa Fe.

Programación Hockey:

Sábado 09 de Agosto Fecha 3 del Torneo Clausura Asociación de Hockey del Litoral «C».

Lugar: Club Atlético Municipal, Marcos Juárez.

CAM vs. UNIÓN CASILDENSE DE CASILDA

Horarios de los Partidos:

Sub 12: 09:00 horas.

Sub 14: 10:00 horas.

Sub 16: 11:30 horas.

Sub 19: 13:00 horas.

Reserva: 14:30 horas.

Primera: 16:15 horas.

Domingo 10 de Agosto. Fecha 2 del torneo Liga Independiente Hockey Sudeste Cordobés(Hockey Recreativo).

Lugar: Club Atlético Unión de Tortugas.

CLUB ATLÉTICO MUNICIPAL vs. ALMAFUERTE

Horario del Partido: 15:00 horas.

Vamos CAM.

Entrenamientos Hockey:

Las clases están a cargo del equipo de Profesoras y ayudantes del club.

Días y Horarios de entrenamiento:

Escuelita(5 a 10 años) Martes y Jueves 18:00 a 19:00 horas.

Sub 12: Martes y Jueves: 19:00 a 20:30 horas.

Por consultas, comunicarse al 3472 625005.

Si te gusta el Hockey o querés dar tus Primeros pasos en este deporte, te esperamos para entrenar en el CAM !.

Profesora: Paula Arroyo.

Ayudantes: Priscila Criado.

Violeta Celiz.

Consultas: 3472 625005.