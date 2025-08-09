Agenda del Club Atlético Municipal:
Rugby: Se juega la Fecha 3 !.
Torneo Clausura Desarrollo.
Nuestro Plantel Superior sale a la cancha este domingo en condición de visitante.
CLUB ATLÉTICO MUNICIPAL vs. TOTORAS JUNIORS
Domingo 10, 15:00 horas.
Totoras, Santa Fe.
Programación Hockey:
Sábado 09 de Agosto Fecha 3 del Torneo Clausura Asociación de Hockey del Litoral «C».
Lugar: Club Atlético Municipal, Marcos Juárez.
CAM vs. UNIÓN CASILDENSE DE CASILDA
Horarios de los Partidos:
Sub 12: 09:00 horas.
Sub 14: 10:00 horas.
Sub 16: 11:30 horas.
Sub 19: 13:00 horas.
Reserva: 14:30 horas.
Primera: 16:15 horas.
Domingo 10 de Agosto. Fecha 2 del torneo Liga Independiente Hockey Sudeste Cordobés(Hockey Recreativo).
Lugar: Club Atlético Unión de Tortugas.
CLUB ATLÉTICO MUNICIPAL vs. ALMAFUERTE
Horario del Partido: 15:00 horas.
Vamos CAM.
Entrenamientos Hockey:
Las clases están a cargo del equipo de Profesoras y ayudantes del club.
Días y Horarios de entrenamiento:
Escuelita(5 a 10 años) Martes y Jueves 18:00 a 19:00 horas.
Sub 12: Martes y Jueves: 19:00 a 20:30 horas.
Por consultas, comunicarse al 3472 625005.
Si te gusta el Hockey o querés dar tus Primeros pasos en este deporte, te esperamos para entrenar en el CAM !.
Profesora: Paula Arroyo.
Ayudantes: Priscila Criado.
Violeta Celiz.
Consultas: 3472 625005.