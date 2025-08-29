Agenda Albiceleste del Club San Martín:
Fútbol Femenino:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA
Viernes 29 de Agosto.
Cancha de Progreso de Noetinger.
Hora: 21:00.
Fútbol Senior: Fecha Nº 2 Torneo Clausura
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. LEONES
Viernes 29 de Agosto
Cancha de Argentino de Marcos Juárez
Hora: 22:30.
Básquet: Liga Federal U 21 Formativa Masculino
Sábado 30 de Agosto.
17:00 horas NAUTICO vs, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Domingo 31 de Agosto.
10:00 horas: REGATAS vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
20:00 horas: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. UNIÓN DE SANTA FE
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
Básquet Femenino:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. CAMPAÑA DE CARCARAÑA
Sábado 30 de Agosto.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
10:00 horas U 13
11:30 horas U 15.
13:00 horas U 17.
Torneo Internacional Argentino Femenino Sub 10, 12 y 15.
Sábado 30 de Agosto y Domingo 31 de Agosto.
Lugar: San Carlos Centro Santa Fe.
Fútbol Mayor: Fecha 5. Torneo Clausura.
CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Domingo 31 de Agosto.
Cuarta División: 14:00 horas.
Primera División: 16:00 horas.