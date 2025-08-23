Agenda Albiceleste del Club San Martín:
Actividad para el fin de semana.
Básquet: Primera División. Asociación Cañadense 5 Fecha del Clausura
CAMPAÑA DE CARCARAÑA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
VIernes 22 de Agosto.
Hora: 21:30.
Cancha de Campaña de Carcaraña.
Gimnasia Artística:
3 er Torneo de Bebotas.
Sábado 23 de Agosto.
A partir de las 13:00 horas.
Club San Martín.
Esmerado Servicio de buffet.
Con la participación de más de 10 clubes.
Open de Natación Master:
Sábado 23 de Agosto.
Club Argentino de Marcos Juárez.
Fútbol Senior: Fecha 1 del Clausura.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 23 de Agosto.
Lugar: Complejo Depetris.
Hora: 14:00.
Fútbol Infantil: Fecha 3.
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 23 de Agosto.
Lugar: Complejo Deportivo de Justiniano Posse.
A partir de las 12:00 horas.
Básquet Femenino:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ
Sábado 23 de Agosto.
Cancha de Argentino de Marcos Juárez.
13 horas: U 15.
15:00 horas: U 17.
Básquet 1 ra División: Asociación Cañadense. Fecha 6.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. CLUB ATLÉTICO SAN GENARO
Domingo 24 de Agosto.
Hora: 19:30.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
Fútbol Mayor:
Liga Bellvillense Categoría B Torneo Clausura 4 Fecha.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ
Cuarta División: 14:00.
Primera División: 16:00.
Domingo 24 de Agosto.
Cancha Rodolfo Depetris.