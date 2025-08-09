Agenda Albiceleste del Club San Martín:
Actividad para el fin de semana.
Básquet: Primera División.
DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 8 de Agosto.
Cancha de Norte de Armstrong.
Hora: 21:30.
Vóley:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Femenino Sub 13:
Sábado 09 de Agosto.
Lugar: Fasta.
Fútbol Infantil:
Fecha 1 del Clausura. Liga Bellvillense.
LEONES vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.
Estadio: Parque Nacional del Trigo.
A partir de las 11:30 horas.
Torneo Taekwondo.
Sábado 09 de Agosto.
Lugar: Villa El Panal.
Desde las 10:00 horas.
Patín:
2 do Torneo Anual.
Sábado 09 de Agosto.
Lugar: Sporting Club de Corral de Bustos.
Desde las 08:00 horas.
Básquet: Formativas.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SPORTIVO LAS PAREJAS
Sábado 09 de Agosto.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
A partir de las 11:00 horas.
Tenis:
Torneo Zonal de Menores.
Sábado 09 de Agosto y Domingo 10 de Agosto.
Lugar: Monte Buey.
Desde las 09:00 horas.
Tenis:
Torneo Interzonal.
De Competencia.
Sábado 09 de Agosto.
Lugar: El Trébol, Santa Fé.
Básquet Femenino:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SARMIENTO DE CAÑADA DE GÓMEZ
Domingo 10 de Agosto.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
12:00 horas: U 13.
15:00 horas: U 17.
¡ Vamos las Gauchitas !.
Básquet Femenino:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. TENIS CLUB CORREA
Domingo 10 de Agosto.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
13:30 horas: U 15.
¡ Vamos las Gauchitas !.
Fútbol Mayor:
Liga Bellvillense. Fecha 2 del Clausura.
Domingo 10 de Agosto.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
Lugar: Complejo Rodolfo Depetris.
Hora: 14:00 Cuarta División Primera: 16:00 horas.