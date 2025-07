Agenda Albiceleste del Club San Martín:

Actividad para el fin de semana

Básquet: 1 ra División: Semifinal

DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

2 Partido Viernes 04 de Julio 21:00 horas Estadio: Jorge Ferrero.

Fútbol Infantil:

Categoría 2012:

BELL DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Semifinal Copa de Oro

Sábado 05/07

19:00 horas

Cancha: E. Ríos.

Club Sarmiento.

Categoría 2013:

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Semifinal Copa de Oro

Sábado 05/07

12:30 horas.

Cancha: Principal.

Club Sarmiento de Leones.

Quinta División:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ

Semifinal Copa de Oro

Sábado 05/07

14:50 horas

Cancha: Principal.

Club Sarmiento de Leones.

Categoría 2011:

CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Semifinal Copa Estímulo.

Sábado 05/07:

16:50 horas.

Cancha del ovalo.

Club Sarmiento de Leones.

Básquet Femenino:

¡ Clases Abiertas !.

Para niñas de 8 a 13 años.

Sábado 05/07:

Polideportivo Municipal.

A partir de las 15:30 horas.

Básquet Formativas:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SARMIENTO DE CAÑADA DE GÓMEZ

Sábado 05/07:

Estadio: Leonardo Gutiérrez.

A partir de las 10:00 horas.

¡ Festival de Patín !.

Domingo 06/07:

18:00 horas

Prado Español.

Liguilla Fútbol Femenino Sub 10, Sub 12, Sub 14.

Domingo 06/07.

A partir de las 11:00 horas.

Central de Bell Ville.

Básquet Femenino:

CAMPAÑA DE CARCARAÑA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Domingo 06/07:

Cancha de Campaña.

A partir de las 11:00 horas.

Básquet: Liga Federal U 15.

Triangular Torneo Federal CAB.

Domingo 06/07:

La Caldera Firmat.

10:00 horas FIRMAT vs. ATALAYA

15:00 horas FIRMAT vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

19:00 horas ATALAYA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Básquet: Liga Federal.

Cuartos de Final.

2 Partido.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SANTA PAULA DE GÁLVEZ

Domingo 06/07:

21:30 horas.

Estadio: Leonardo Gutiérrez.

Fútbol Femenino:

Semifinal Copa Estímulo.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN

Miércoles 09/07.

13:45 horas.

La Calderita.

Leones.