La nueva unidad del mini bus para el traslado de los operarios del Taller Protegido CE.CA.L., fue presentada oficialmente este lunes 26 de junio, a partir de las 10:00 h., en la sede de la institución, Rafael Núñez y Mendoza.

En el lugar, el director de la institución, Andrés Di Marco, agradeció el trabajo en conjunto entre la provincia, la municipalidad, las familias de los operarios y la comunidad. A la unidad 0 km. ahora falta agregarle una rampa (para discapacitados) que tiene un costo de dos millones doscientos mil pesos ($ 2.200.000). Para concretar la implementación de este accesorio ya tienen un dinero juntado, pero les está faltando la otra parte. Si la unidad no tiene la rampa, no puede salir a buscar a los operarios. La otra unidad va ha seguir circulando, «esa no se puede vender, no se puede prestar; es del taller y si nosotros le sacáramos la rampa a esa unidad la estaríamos inutilizando.»

«Gracias a Dios, hoy nuestros productos están muy bien vistos, son de calidad y tenemos buenos precios también.»

Es un sueño cumplido gracias al esfuerzo en conjunto, sin ideología política. Así lo expresó Angélica Dellarossa al móvil de TELE RED: