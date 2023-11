El Fiscal de Instrucción de Maros Juárez, Fernando Epelde, hizo aclaraciones en RED PANORAMA, con respecto al caso de la moto robada en Armstrong, luego encontrada, por su propia dueña, en Marcos Juárez, en julio; la cual todavía no le fue restituida (a su legítima dueña):

«No siempre lo que se reproduce al aire es lo que está en el sumario. (…)

Está bien que usted tome esos dichos y los de por ciertos, pero no siempre son así. Porque muchas veces nos ha pasado que, a lo mejor por el enojo, por la falta de conocimiento técnico, o por alguna represalia contra el Ministerio Público Fiscal, por alguna acción que se ha tomado, somos víctimas de dichos que no reflejan la realidad, otras veces son un fiel reflejo de lo que ha pasado. (…) Particularmente con el tema de ésta moto, como bien describe la señora, es robada en Armstrong. (…) Cuando aparece la moto; hay que reconocer, gracias a la intervención de ella, que se dedicó a buscarla. En un primer momento, nosotros no teníamos conocimiento de esa búsqueda por parte de ella. (…) Particularmente sobre la moto pasan dos cosas, la primera de ellas, cuando se ordena un secuestro, quien dispone de ese secuestro es el órgano que ordena ese secuestro. (…) En ese ida y vuelta, con Armstrong hubo algunas diferencias y ellos demoraron en venir a buscarla.

Además, esa moto había sido adulterada. Lamentablemente, los números de registro que tiene insertos, sufrieron un raspado o un lijado, que si bien nos harían sospechar que es la moto, todavía no se puede confirmar; hay que hacerle algunos estudios para realmente determinar que la moto si era de ella. (…) Muchas veces sucede, que en la Unidad Judicial o a veces, acá en la Fiscalía o en el Juzgado, vienen a buscar la respuesta que tiene que dar un abogado particular o un abogado defensor. Nosotros no somos abogados que asesoramos, entonces, generalmente, cuando alguien va a buscar un asesoramiento, nosotros le damos contención, pero el asesoramiento lo tiene que dar un abogado particular, que puede ser un abogado público o un abogado privado.”