La Secretaría de Derechos Humanos, junto a Agencia Córdoba Cultura y Abuelas de Plaza de Mayo -filial Córdoba- promoverán actividades culturales para ampliar la difusión en la búsqueda de nietas y nietos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar y también para que aquellas personas que tengan dudas sobre su identidad se acerquen a la oficina de Rivadavia 77.

Las acciones serán posibles tras el acuerdo de cooperación firmado hoy entre Calixto Angulo, secretario de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Raúl Sansica, presidente de la Agencia Córdoba Cultura y por Sonia Torres, titular de la filial Córdoba de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo.

“Yo le prometí a Silvina, mi hija que secuestraron con su marido dos días después del golpe, que hasta que no encontrara a mi nieto no iba a partir a las estrellas. Aquí estoy casi llegando a los 100, pero enterita y todos los días esperando que toque la puerta y diga abuela acá estoy, la búsqueda terminó”, confesó Sonia Torres, visiblemente emocionada.

La titular de la filial Córdoba de Abuelas, quien estuvo acompañada por Belén, la 88 nieta recuperada, reconoció el trabajo que llevan adelante las distintas organizaciones de Derechos Humanos y el Gobierno de la Provincia en la tarea de identificar a nietas y nietos secuestrados. “Sentimos mucha felicidad que este convenio traerá, seguramente, a muchos chicos que dudan de su identidad, a esta casa que nos donó el gobierno de la Provincia”, auguró.

“Siempre decimos que hasta que todos y todas las nietas que aún no recuperaron su identidad, no la recuperen, nuestra democracia estará en deuda para siempre. No sólo porque jurídicamente esos delitos de sustracción de identidad se siguen sucediendo en el tiempo y siguen ejerciendo resultados disvaliosos en sus víctimas sino porque nuestra democracia no puede sustentarse sobre la base de que todavía hay gente de entre 40 y 50 años que no conoce su verdadera identidad”, afirmó a su turno el Secretario de Derechos Humanos, Calixto Angulo.

Asimismo, el funcionario agregó: “La firma de convenio y las acciones que venimos realizando con las Abuelas muestra la importancia que le da el Gobierno de la Provincia a las políticas de búsqueda de nietos y nietas que nos faltan. Hace poco celebramos la nueva casa de Abuelas en Córdoba y será un honor poder realizar aquí actividades culturales en esta casa, porque queremos que esta casa tenga la vital importancia que tiene que tener para buscar los nietos que faltan”.

A su vez, el titular de la Agencia Córdoba Cultura Raúl Sansica celebró la firma del convenio y deseó que sirva para “seguir trabajando en esta lucha incansable como es la de Abuelas. Es un placer colaborar desde la cultura en la tarea de poder visibilizar esta búsqueda y trabajar para recupera nietos”.

“Desde ya que desde la cultura, partiendo desde la base fundamental de que la cultura concientiza los procesos históricos, se podrá ayudar a contribuir identidades y a visibilizar la búsqueda y pensando en las nuevas generaciones”, finalizó el presidente de la Agencia Córdoba Cultura.

Nutridas actividades culturales

Entre las distintas acciones previstas por el convenio se prevé la realización de diferentes actividades recreativas, de socialización, folklóricas, pedagógicas, musicales, cinematográficas, teatrales, memoriales y toda otra que incluya expresiones literarias y fotográficas, de escultura y/o pintura que posibiliten y ayuden a visibilizar la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los y las nietas que aún faltan encontrar.

Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos y la Agencia Córdoba Cultura se comprometieron a colaborar con el programa “Valijas Viajeras”, que lleva adelante “Abuelas de Plaza de Mayo”, donando libros para el funcionamiento y desarrollo del mencionado programa.

Cabe destacar que con el fin de reconstruir los vínculos sociales devastados por la última dictadura cívico-militar, el Gobierno de la Provincia lleva adelante políticas públicas tendientes a mantener viva la memoria colectiva sobre todo lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento y juzgamiento de todos aquellos crímenes de lesa humanidad cometidos en aquel período.

Entre las políticas públicas, que también han cimentado en la ciudadanía la importancia de la Memoria, la Verdad y la Justicia como forma de construcción de la Democracia, pueden citarse, entre otras, la sanción de la Ley 9.286 de «Creación de la Comisión Provincial de la Memoria»; la creación de los Sitios de la Memoria (Archivo Provincial de la Memoria, La Perla, Campo de la Ribera) y el dictado del Decreto 254/17, ratificado por Ley 10.619, que instaura la Semana de la Memoria en todo el territorio provincial. Acompañaron el acto, entre otras autoridades, la secretaria de Justicia, Leticia Aguirre; el vicepresidente de la Agencia Córdoba Cultura, Gastón Ré; legislador Matías Chamarro; el Juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja; la concejala Soledad Ferraro; ; la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, Raquel Krawhick; la directora del Archivo Provincial de la Memoria María Cristina; la directora del Espacio para la Memoria de La Perla, Julia Souliar.