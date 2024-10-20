Se corrió la 28 Maratón Marcos Juárez.
En los 21 kilómetros:
1 PEDRO LUIS GOMEZ TUCUMÁN y ahora reside en CÓRDOBA
2 DANIEL PENTA ROSARIO
3 RODRIGO LUCERO RÍO CUARTO
4 RAMIRO DÍAZ CANALS
5 LUCAS GALLUCCI ARIAS
6 GONZALO GARCÍA SAIRA
7 MAXIMILIANO NUÑEZ POZO DEL MOLLLE
8 MARCELO SALAS BERAZATEGUI
9 HENRY RODARO LABORDE
10 ROMÁN RIBOTTA MARCOS JUÁREZ
En los 10 Kilómetros:
1 GASTÓN PAEZ CÓRDOBA
2 ESTEBAN NICOLÁS ALANIZ LEDESMA RÍO CUARTO
3 EZEQUIEL CONDE CORREA
4 AGUSTÍN CAMAROTE RÍO CUARTO
5 MAXIMILIANO MERCADO MARCOS JUÁREZ
6 JONATHAN VILLARRUBIA RÍO CUARTO
7 EZEQUIEL CORRAL CÓRDOBA
8 TOMÁS PLAINI CAÑADA DE GÓMEZ
9 AGUSTÍN TASSONE MARCOS JUÁREZ
10 JIMENA MERCAU SANTA CATALINA
5 kilómetros: Damas
1 MARÍA FLORENCIA ARROYO GENERAL ROCA
2 VALENTINA NIEVA BELL VILLE
3 ESTEFANÍA GATTI MARCOS JUÁREZ
4 ANTONIA DE LOS SANTOS NOETINGER
5 LORENA MIRANDA MARCOS JUÁREZ
5 kilómetros: Varones
1 SEBASTIÁN CELIZ MARCOS JUÁREZ
2 DIEGO CISNEROS MARCOS JUÁREZ
3 TIAGO LEDEZMA MARCOS JUÁREZ
4 FEDERICO CUQUEJO MARCOS JUÁREZ
5 RODRIGO AYALA MARCOS JUÁREZ