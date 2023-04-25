Con largada y llegada en el Club Tiro Federal se corrió la 2 Fecha del Campeonato de Rural Bike de la Ruta 9 Ciudad de Marcos Juárez.
Los resultados fueron los siguientes:
Cicloturismo Damas:
1 SILVIA BONISONI SAN JERÓNIMO SUD
2 VIVIANA FONTAN SAN JERÓNIMO SUD
3 NADIA SERAFINI INRIVILLE
Cicloturismo Caballeros:
1 RAMIRO NUÑEZ ROSARIO
2 ARIEL DIETSCHI TORTUGAS
3 CLAUDIO CABRERA MARCOS JUÁREZ
Master B 2:
1 ARIEL GARCÍA CHAÑAR LADEADO
2 JOSÉ FCO. NAVARRO PUERTO GENERAL SAN MARTÍN
3 MAURO ANSALONI SANTA ISABEL
Master E:
1 FRANCISCO BRITO SAN LORENZO
2 MIGUEL A. WALKER MARCOS JUÁREZ
3 ALBERTO GIAMPAOLI FIRMAT
Damas B:
1 BELWN BARRIA ROSARIO
2 EMILIANA GUZMÁN MARCOS JUÁREZ
Damas C:
1 LORENA MIRANDA
2 MIRKA COZZI
3 MARÍA CAPECCHI
Damas D:
1 MARIANA CAVANAGH VENADO TUERTO
2 CARINA KARCH ROSARIO
3 CLAUDIA MANSILLA MARÍA SUSANA
5 MARCELA CABRERA MARCOS JUÁREZ
Master A 1:
1 MATÍAS PASTURA MARCOS JUÁREZ
2 MATÍAS FELIPE CASILDA
3 LUIS PASCUALE ROSARIO
Master A 2:
1 BERNARDO DÍAZ GENERAL BALDISSERA
2 DIEGO RAGUSA ROSARIO
3 DANIEL EYMANN SAN JERÓNIMO
4 JAIRO VUERVA MARCOS JUÁREZ
5 EMANUEL GUTIERREZ MARCOS JUÁREZ
Master B 1:
1 ESTEBAN BACHELLA ROSARIO
2 DIEGO OCHOA LA CARLOTA
3 ALEJANDRO RAMOS ROSARIO
Master C 1:
1 CRISTIÁN IBARRA CARCARAÑA
2 GERMÁN PAIRETTI LEONES
3 DIEGO MARTÍNEZ LANDETA
Promocionales Damas A:
1 ANA ANDREA GONZÁLEZ ROLDÁN
2 FLAVIA BRAVO ROLDÁN
3 ROMINA OVANDO MARCOS JUÁREZ
Promocionales Damas B:
1 ANDREA FIGUEROA FUNES
2 MARÍA DE LOS ANGELES MATHEY SAN LORENZO
3 MÓNICA TABORDA MARCOS JUÁREZ
Promocionales Caballeros A:
1 SANTIAGO SAAVEDRA MARCOS JUÁREZ
2 RODRIGO BELTRÁN CAÑADA DE GÓMEZ
3 JOAQUÍN CARRIZO ARIAS
Promocionales Caballeros B:
1 CRISTIÁN GÓMEZ MARCOS JUÁREZ
2 MARCELO FORESI MARCOS JUÁREZ
3 FACUNDO CELIS LEONES
Promocionales Caballeros C:
1 NICOLÁS SUÁREZ ROSARIO
2 CLAUDIO CITRIGLIA ROSARIO
3 SEBASTIÁN CANTÚ ROSARIO
Promocionales Caballeros D:
1 EVER QUEVEDO JUSTINIANO POSSE
2 OMAR CISNEROS MARCOS JUÁREZ
3 JUAN PABLO SALDIVIA ROLDÁN
Master D 1:
1 RUBEN PEDRAZA MARCOS JUÁREZ
2 EDUARDO BRISTRERI MACIEL
3 PEDRO BAROVERO SAN LORENZO
Master C 2:
1 MARCELO ARDRICH VENADO TUERTO
2 GUSTAVO ESTELA VENADO TUERTO
3 JOSÉ L. DEMARCHI CAMILO ALDAO
Elite 19 Más:
1 MAXI VILLAFAÑE TOTORAS
2 JORGE TAPIA MARCOS JUÁREZ
3 GONZALO RIVAROLA BELL VILLE