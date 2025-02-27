17 Triatlón Claro Que Puedo en Monte Buey organizado por el Club Matienzo.
Individual:
1 DAVID PEREZ MONTE BUEY
2 GABRIEL CACCIAGIONI MONTE BUEY
3 JUAN CRUZ CARANTA JUSTINIANO POSSE
4 ARIEL DIHL CAMILO ALDAO
5 SEBASTIÁN BOTASSO JUSTINIANO POSSE
6 LUIS PIANA NOETINGER
7 MARIANO COMPAGNUCCI MONTE BUEY
8 EZEQUIEL DOMIZZI MONTE BUEY
9 FABRICIO MOTTA MONTE BUEY
10 GUILLERMO LEGAZCUE MONTE BUEY
Postas:
1 CLAUDIO RODRÍGUEZ-FRANCO BISONI-ELVIO ACOSTA MONTE BUEY
2 DAVID FRANCO-ALFREDO CAMPOS-CÉSAR RODRÍGUEZ MONTE BUEY
3 FRANCISCO DUTTO-VANINA LUNA-ODER BRUGNONI JUSTINIANO POSSE
4 FACUNDO MORANDI-JUAN PABLO ROSATTI-MATÍAS BOTASSO JUSTINIANO POSSE
5 FERNANDO MUSSO-MARCIA BRIZUELA-CAROLA DE LOS SANTOS MONTE BUEY
6 JORGE DANIEL TAPIA-SANTINO JAVIER PERALTA-ANGELINA BESOZZI MARCOS JUÁREZ
7 JUAN CARLOS GARCIA-MARTA RODRÍGUEZ-FRANCO BISONE MONTE BUEY
8 ANALIA GALEANO-MARÍA FLORENCIA CABALLERO-PAOLA OLIVA MARCOS JUÁREZ
9 EMILIANO OLIVA-CRISTIÁN STOYZA-CRISTIÁN NARDALLO MONTE BUEY
10 ORNELA MASARIO-MARIO CERRA-MARIO ARINGONDI MONTE BUEY