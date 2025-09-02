En horas de la noche del sábado, mientras un fuerte temporal azotaba la región, el cuerpo bomberil de Marcos Juárez, trabajando en conjunto con Defensa Civil y las autoridades locales, realizaron diversas tareas de rescate en varios puntos de la ciudad.

Debido a la gran cantidad de agua acumulada, la cual dejó un total de 200 milímetros, el agua ingresó en algunas viviendas de la ciudad, generando así que las familias tengan que ser evacuadas. Por esta razón se trasladaron a 17 personas a la escuela IPEA Nº 209, donde quedaron al resguardo hasta que pasara la tormenta.

Luego, durante la madrugada y mañana del domingo, ya varias familias habían regresado a sus hogares, y el municipio les entregó productos de limpieza como también bolsas de arena para colocar en las puertas de sus casas.

Hay un total de 13 familias afectadas al día de hoy, para quienes se está realizando una colecta de ropas, abrigos, calzados, entre otras cosas, los cuales se pueden llevar al Ropero Comunitario ubicado en calle Rafael Núñez 239.

Por otro lado, los accesos de Ruta 9 y Ruta 12 norte estuvieron restringidos durante gran parte del domingo, en lo que las bombas sacaban el agua del lugar.

Además, según lo comentado por el jefe de bomberos, Diego Buffa, una dotación de 5 personas viajó hasta Cruz Alta para dar una mano al equipo de rescate.

Los lugares más afectados de la ciudad fueron entre Juan B. Justo y Calle del Niño, en el barrio Sur y cercanías de la Laguna Bianchi, en Circunvalación Este.

Actualmente continúan cortados los accesos Noreste y Suroeste de la localidad, y desde el municipio piden a los vecinos y a los viajantes utilizar la Autopista y el acceso de Avenida Las Colonias.