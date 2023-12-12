Se corrió la 11 edición del Triatlón de Verano en el Club Argentino.
800 metros de natación, 20 kilómetros de MTB ciclismo y peatonal 5 kilómetros.
En Individual:
1 FEDERICO CHARA SCHMAL
2 NICOLÁS VIGNA
3 GONZALO GARCÍA
4 FEDERICO MARTÍN
5 PABLO TAMBURRINI
6 GUSTAVO VITALI
7 ROMÁN RIBOTTA
8 IVO MEDRANO
9 GUSTAVO LESCANO
10 MARIANO TISSERA
Posta:
1 MATÍAS FEREZ-MARIANO VISSANI-LEONARDO DOMINGUEZ
2 SEBASTIÁN ALLENDE-LUCAS BRACAMONTE-LUISANA GAY
3 CRISTIÁN GÓMEZ-LEANDRO IRAZOQUI-JUAN CRUZ TERES
4 JORGE TAPIA-MAXIMILIANO MERCADO-LUISANA CANDELERO
5 DIEGO CUQUEJO-IVANA MIYNO-HÉCTOR VEGA
6 DAVID JUNCAL-MARTÍN CASTELLARO-RUBEN PADULLES
7 VIRGINIA CAGLIERO-FERNANDO ZAMBANO-CRISTIÁN OLIVA
8 OMAR CISNEROS-LORENA ALBORNOZ-RAMÓN PERALTA
9 GRISELDA PEREYRA-MARÍA JOSÉ GALVAN-PILAR KUNICIC
10 MÓNICA TABORDA-CLAUDIO DEL PRADO-RAQUEL DAPRATI.