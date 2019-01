Venta del supermercado Mundial, repercusiones

Luego de la confirmación sobre la venta del supermercado Mundial ubicado en pleno centro de la Ciudad, el móvil de PANORAMA se hizo presente en el lugar con testimonios de clientes.

Testimonios

Es una lástima que se haya vendido. Están ocupando todos los negocios los Chinos. Hace muchos años soy clienta y vivo a dos cuadras.

Uno se tendrá que acostumbrar como todo.

Me acabo de enterar al entrar que lo vendieron. Me genera dolor porque hay mucha gente que no va a trabajar mas.

Yo soy empleada de una casa donde mi patrona compró toda la vida en este lugar.

Se corría el rumor hace u tiempo.

La verdad la noticia me sorprende. No estaba enterada. Hace años que compro acá.

Estamos muy mal en el país para que una firma de tantos años llegue a esto y me da mucha tristeza y me pone mal porque no lo sabía.

Yo apuesto a lo local.