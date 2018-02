Vecina y un reclamo hacia el Hospital

Marta Cabrera en diálogo con PANORAMA manifestó su reclamo hacia el Hospital Abel Ayerza debido a que debe operarse de vesícula y según su relato hace dos años que la tienen a las vueltas.

Sufro de vesícula y hace dos años que me tienen que operar en el Hospital Abel Ayerza y me tienen a las vueltas.

Primero me dijeron que no podían operarme porque tengo presión alta, me hice todos los estudios correspondientes y ahora está todo normal.

Ya no puedo ni tomar mate cocido, ya que a esta altura todo lo que tomo o como me hace mal.

Me dicen que no pueden operar porque hay solo dos cirujanos.

Me hice los estudios y tienen una duración, y si no me operan tengo que hacerme todos los estudios de nuevo.