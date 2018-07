Un trabajador perdió 10 mil pesos y un vecino se solidarizó y le donó 5 mil pesos

La buena acción del día.- Gustavo Zarate, empleado de la firma Crescente perdió 10 mil pesos equivalentes a su quincena y un vecino de la Ciudad que se solidarizó con el operario, le donó cinco mil pesos.

Zarate presente en la RADIO manifestó que como la tarjeta de débito no me funcionaba, fui al banco Francès a hacer todo lo referente a clave y me dijeron que tenía una demora de 24 horas.

Yo en el banco tenía el dinero equivalente de la quincena y parte del aguinaldo y eran 11.100 pesos, saqué todo el dinero completo por la caja.

Coloqué el sobre en la campera, hice algunas compras y me habían quedado aproximadamente 10 mil pesos.

Un vecino de la Ciudad se hizo presente en RADIO PANORAMA haciendo un aporte para el trabajador y le dio cinco mil pesos para que el trabajador tenga dinero para palear los gastos en su casa.

El señor Zarate agregó que -en la fábrica me dijeron que me haga presente en la Radio que habìa una donación y la verdad que me quede helado con la acción de esta persona a quien no conozco.

Hace 14 años que trabajo e la fábrica. Yo le dije al vecino que la semana próxima cobro la quincena y le voy a devolver el dinero, pero este señor me dijo que era una donación, que no quería el dinero.

Nunca me imaginè un gesto así.-