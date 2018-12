Un nuevo testimonio sobre la Trafic blanca que deambula por la Ciudad

Yanina Giordano en diàlogo con PANORAMA en la tarde del día lunes informó un episodio con su hija y una Trafic blanca.

El día domingo cerca de la hora 21:00, mi hija va a la casa de una compañera que vive a una cuadra de casa por calle Florentina Rosa 1400 a buscar un cargador y vuelve enseguida.

Al regresar observa una Trafic blanca de frente y ella sigue caminando y la Trafic la pasa.

Ella siente que la Trafic se detiene y al darse vuelta observa que viene marcha atrás y ella empieza a correr y la trafic acelera marcha atrás.

Una vecina del barrio que observa la situación, agarra a la nena y la Trafic se va.

Mi hija tiene 13 años y ella corre al saber lo que sucedió con el otro chico.

El hecho se registró por calle Remedios de Escalada y Florentina Rosa, que es una calle oscura.

Yo fui a la comisaria y hablè con un agente que me dijo que no podía tomarme la denuncia porque no hubo delito.

Pedí un móvil policial por el sector, pero en toda la noche no pasò nadie.

Antes se veía gente en las esquinas cerca de la plazoleta pero ahora no se ve ningún policía.

En la policía no me dieron importancia al caso y me dijeron que no llamara a los medios ni que lo publicara en las redes sociales para que no se agrande la situación.

Yo no sé que estàn esperando, que se lleven a un chico.

Quería comentar el caso para que la gente tenga cuidado.