Sonia Lingua: El intendente Pedro Dellarossa no tiene intención política de hacer los puentes”

Discusión y debate por los puentes; la palabra de la concejal Sonia Lingua, presidente del partido Union Vecinal en el programa Referéndum de TELERED, quien hizo importantes declaraciones tales como que el intendente no quiere poner los puentes.

Esto es verdad y lo vengo diciendo desde hace cuatro años que estuve como concejal dentro de la oposición. Todas las acciones que se fueron realizando en torno a este tema yo las analizo desde el aspecto técnico y político.

Desde el aspecto técnico comparto lo que dijo el Ing. Horacio Latimori, y en la parte política me refiero a que el tema de los puentes los engancho con los terrenos del ex predio ferial porque es la situación que puso el actual intendente Pedro Dellarossa y el nuevo gobierno de Cambiemos, con gente que no estuvo nunca dentro del Gobierno como funcionario y que es el Dr. Alejandro Reale que fue uno de los precursores de formar Cambiemos dentro de Marcos Juàrez donde en su momento cuando UV todavía era gobierno habia tenido manifestaciones con respecto a la venta de esos terrenos.

Asumo el 3 de diciembre del año 2014 y el 23 de enero del año 2015 me citan a una sesión extraordinaria para el 28 de enero donde teníamos que ratificar como nuevo cuerpo legislativo la venta directa que habia realizado el gobierno de Eduardo Avalle de dichos terrenos (de la ex productiva); donde a partir de ese momento se consideraba que estaban mal vendidos y que ese dinero que se invertía en los puentes no era dinero bien habido, yo dije el intendente Pedro Dellarossa no tiene intención política de hacer los puentes.

Se trata de los terrenos de la ex productiva que fueron vendidos en su oportunidad a SUM y a una empresa de Rosario y con dicho dinero se compraron los puentes.

Pasamos al año 2015 donde junto al concejal Augusto Juncos pedimos varios pedidos de informe sobre la idea del nuevo gobierno con los puentes y no obtuvimos respuestas sino lo que se veía a través de los medios de comunicación que estaba complicado que faltaba un papel con el ex Ministerio de Transporte.

En el año 2015 no se hizo nada y en el año 2016 se presentan tres representantes de este organismo político que no dejaron acercar a la prensa, no sabíamos quieren eran pero nosotros tuvimos un representante que era el Ing. Horacio Latimori donde me dijo que se molestó con uno de ellos porque al finalizar la inspección le mencionó que a su parecer estos puentes no tienen razón de ser en la Ciudad de Marcos Juàrez, cuando esa no era su función.

En agosto del año 2018 llega la resolución que no se podían realizar los puentes y ese dia en el Concejo yo hice una declaración fuerte donde dije yo creo que Pedro Dellarossa encontró en los puentes el decir este va a ser el monumento a la desidia del gobierno vecinalista y yo los puentes en los cuatro años que voy a estar hasta las próximas elecciones no los voy a terminar.