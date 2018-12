Se llevaron billeteras con 15 mil pesos de la vivienda de un remisero

Robo domiciliario en calle Venezuela 588. La palabra de Luis Palacios, el damnificado.

Vivo con mi hijo y cuando me levanto a la mañana me encuentro con la persiana levantada, me dolían los ojos y me faltaba el celular, las billeteras de trabajo y la mia, y zapatillas.

Se llevaron todo el dinero. Eran 15 mil pesos.

Yo habia sacado dinero en el banco para pagar las tarjetas; y habia llegado el dia anterior de un viaje a Rosario porque soy remisero y se llevaron todo el dinero que tenia.

Marcos Juárez está muy inseguro y uno se siente desprotegido.

Al frente de mi casa el vecino tuvo que poner cámaras porque andan por arriba de los techos.

Me llamó la atención porque tengo un perro pitbull suelto adentro de la casa y no ladró ni escuchamos nada.

A mi me parece que me echaron algo al igual que al perro para adormecerlo. Al dìa de hoy todavía me arde la vista.