Robo a Sampaolesi de Los Surgentes y el reclamo de una vecina por la actuación policial con un allanamiento y el secuestro de su auto

Silvia Rosales de Los Surgentes en diálogo con PANORAMA manifestó su enojo y reclamo con la actuación policial luego del hecho del robo a Sampaolesi en Los Surgentes donde acusaron a su hijo, allanaron su domicilio y le secuestraron el auto.

El día martes de la semana pasada a Mariano Sampaolesi le robaron en su domicilio dólares y euros que tenia para una operación.

Yo fui a hablar a la casa del padre para saber porque habían acusado a mi hijo, y la policía fue a allanar mi casa y secuestraron el auto.

Nosotros tenemos un Escort viejo color bordó. Mi marido estaba con dos menores al momento del allanamiento. En la orden de allanamiento decía un utilitario color marrón y el oficial mientras está sentado con su prepotencia pretendiendo que mi marido le firme rápido la orden de allanamiento vino el cabo primero Lima y le dijo que el auto era color bordó y el otro oficial le dijo lo llevamos lo mismo.

El auto está secuestrado.

Cuando me dirigí a la comisaria a pedir la orden de allanamiento me dice que ya no correspondía.

Cado voy a hablar con el padre de la persona a la cual le cometieron el robo para preguntarle porque acusaron a mi hijo, ellos me comentan que en ningún momento acusaron a nadie, ni brindaron nombres.

Mi hijo fue canillita desde los 13 años, corta césped y trabaja y cumple horario.

Luego un oficial llegó a mi domicilio diciendo que vaya a retirar el auto y porque habíamos hecho tanto lio.

Mi hijo no tiene antecedentes, tiene 19 años y el año pasado fue a rendir a la Fuerza Aérea y no ingresó por la orden de merito.

Mi marido tiene un taller y yo hace 10 años que cuido personas mayores.

Supuestamente el testigo que no quieren dar el nombre aparentemente vio un auto color marrón parado en la esquina del domicilio de esta persona a la cual le robaron.

El Juez de Paz nos dijo que ya estaba la orden para retira el auto, pero nosotros no lo retiramos porque vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque la vergüenza y acusación a mi hijo y daño moral no se lo saca nadie.

Mi marido fue a asesorarse respecto a porqué no hubo testigos en el operativo y me dijeron que el testigo era su compañero y esto no se puede.