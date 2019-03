Redes sociales, confusión y versiones falsas; la aclaración de Yanina Pratti

Luego de un hecho de suicidio en la Ciudad; en la mañana del día miércoles en las redes sociales comenzó a circular una versión y situación que involucra a Yanina Pratti, quien en diálogo con PANORAMA brindó una aclaración sobre lo sucedido.

Luego del fallecimiento de este chico en la mañana del día miércoles; hice un comentario en facebook y me responde alguien que no sabe leer o no quiso interpretar y largó que yo me había suicidado.

En un primer momento me llamaron un par de amigos y le quité importancia; pero a las 17:30- 18:00 de la tarde el tema se desbordó porque me empezó a llamar mucha gente desesperada.

En el boca a boca primero se dijo que me habia suicidado, luego que fue un infarto, que me encontró mi nene de 11 años, luego mi marido. La difamación fue muy grande, lastimó a mucha gente y me llamó mucha gente llorando.

La situación que nos hicieron vivir fue muy fea.

Anoche hice un descargo en facebook respetuosamente, pidiendo que sepamos interpretar lo que leemos en las redes sociales.

Considero que no fue con maldad sino una mala interpretación de lectura que causó mucho daño y la pasamos muy mal.

La confusión vino a partir de una chica que me etiquetó en facebook respondiendo a un comentario que yo hice.

Me sacaron una foto de mi facebook porque yo lo tengo bloqueado y se tomaron el trabajo de borrar a mi marido e hijos y esa fue la foto que publicaron.

Cuando empezó el comentario, la gente es morbosa, porque me llamó y agregó al facebook gente que no conozco.

También me llegó un grupo de whatssap y se viralizó todo y no se pudo frenar más y el daño fue muy grande.