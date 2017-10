Hay pruebas, testigos, nombre de los autores y no hay respuestas y estos chicos se burlan en mi cara”

Matias Conde con domicilio en calle Cochabamba en diálogo con PANORAMA describió el robo que sufrió en su vivienda hace aproximadamente 15 días, aportando nombres y datos a la policía sin tener respuestas.

Al llegar a mi casa encontré la puerta rota y todo desordenado y toda la casa revuelta y rota y el faltante de ropa, dos televisores plasma y una suma importante de dinero.

Esa noche no estuve en mi casa y fui de un vecino a ver si había escuchado algo, pero me dijo que no.

En ese momento se cruza otra vecina y me dijo que ella sabía todo, y que sus amigos me habían robado y me dio nombres y apellidos y el lugar donde iban las cosas.

Esta vecina también me dijo que los televisores estaban vendidos.

Llamé a la policía y esta vecina salió de testigo y pasaron 15 días y no tengo resultados. Hay pruebas y se sabe los autores y no se hace nada.

Estos chicos se burlaban de la policía tirando estados en facebook y en una de las fotos, un chico está vestido con mi ropa.

Hice la denuncia, se hicieron cinco allanamientos, pero no se encontró nada porque se descartaron enseguida de todo.

Se llevaron de todo, una escopeta, ropa, dinero, perfumes.

Antes de entrar a robar a mi casa, estos chicos ya tenían los objetos ubicados.

Como en los allanamientos no se encontró nada, secuestraron los celulares y había conversaciones entre ellos que iban a reventar una casa.

Se trata de menores de edad y un mayor.

Estos chicos pasan por mi casa, se burlan y me gritan cosas.