Previas, alcohol, menores, reclamo, denuncia y derivaciones

El testimonio y descripción de un vecino de calle Lardizábal al 200 sobre una reunión de menores, alcohol y ruidos molestos en un galpón de calle Bismarck al 100.

En esta situación el Estado no intervino y acá estaba en riesgo la salud de menores por consumo de alcohol. Tengo informes y pruebas para demostrar esta situación.

En calle Bismark 110 hay una vivienda adelante y atrás un galpón donde se reúnen los jóvenes.

El viernes anterior hubo una situación similar pero a la hora 01.00 se terminó todo, mientras que este viernes la reunión se extendió. Primero llamè al 101 y me atendieron muy bien, se hizo el procedimiento con policía e inspectores y en ese momento hubo un silencio, pero cuando se retiraron todo se reanudó.

Insisto con la llamada y me invitan a hacer la denuncia y así lo hago a la hora 03:00 y la mujer que me atiende me dice que era el único vecino que me quejaba por ruidos molestos.

Más allà de esto, esta funcionaria me pregunta si tengo otro testigo y me dice que al ver en la computadora y según directivas, si no hay testigos no me podía tomar la denuncia y me dice que tendría que ver de encontrar a alguien o pariente, es decir que yo tenía que fabricar un testigo falso.

Esta mujer me dijo que era abogada. Yo hice la denuncia en la Unidad Judicial.

La policía y tránsito ya habían estado en el lugar. También se hizo presente el subcomsiario Pozzi quien corroboró esto y agregó que había un menor hijo del dueño de la casa, pero que no podían ubicar a los padres y por eso no podían actuar.

Yo reclamo que hagan cesar la infracción.

Yo me vine a las tres de la policía sin poder radicar la denuncia, me quedé levantado y siguieron hasta las 04:45.

De este lugar tengo conocimiento que este tipo de reuniones se hizo durante dos viernes.

Lo que quiero con esto, es hacer público un pedido al Fiscal Epelde que es un magistrado y persona honorable que por la salud de los menores de la ciudad que tome conocimiento de la situación y tome cartas en el asunto.

Esto lo hago con el propósito de cuidar la salud de nuestros chicos.