Plan Lo Tengo, llegaron las primeras respuestas

A partir de la inquietud de adjudicatarios que recibieron una notificación de parte de la Provincia para presentar documentación adeudada por el plazo de 24 horas, dialogamos con el Dr. Hernán Passerini que brindó una respuesta a esta inquietud.

Personalmente recibí el llamado telefónico de dos personas beneficiadas con el plan Lo Tengo, quienes me informaron que habían recibido una notificación donde se manifestaba que tenía un plazo de 24 horas para completar o presentar una documentación que les estaba faltando.

Estas personas me manifestaron que el tiempo era muy corto y que no iban a llegar y se les complicaba viajar a Córdoba en tan poco tiempo.

Ante esta situación me comuniqué con la Secretaría de Vivienda y el plazo establecido era para apurar a los adjudicatarios que debían documentación para que pueda salir todo junto. Me aclararon que no es necesario que presenten la documentación personalmente, ya que la pueden enviar a través de terceros o me la pueden alcanzar a mi personalmente.

Si esta gente no llega a completar esta documentación en 24 horas, le otorgan pueden otorgar otro plazo pero debe ser acordado con la Secretaría.

“Quería aclarar a la gente que en caso de no llegar a presentar la documentación dentro del plazo de 24 horas, no hay inconvenientes y no se va a caer el plan, pero que la documentación debe ser enviada lo antes posible y a corto plazo”. Concluyó el Dr. Hernán Passerini.