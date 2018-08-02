Plan Federal I y una cuota de 148 pesos mensuales que muchos no pagan- El listado completo de los adjudicatarios
|Plan Federal I de 136 viviendas distribuidas en calle Monetto de Villa Argentina y calle Laprida del barrio sur, con una cuota mensual de 148 pesos que muchos no pagan. El listado completo de los 136 adjudicatarios.
LISTADO DE LAS 136 VIVIENDAS
|APELLIDO
|NOMBRE
|PIZZI
|HERNAN GABRIEL
|LUJAN
|CRISTIAN ANDRES
|GUTIERREZ
|GUILLERMO EULALIO
|LEITE
|GABRIELA
|SANTIESTEBAN
|DANIEL ARIEL
|SENN
|JORGE FABIAN
|GARCIA
|ALEJANDRO MIGUEL
|POMBO
|GABRIEL FERNNDO
|MONACO
|DONATO TOMAS
|PICO
|ESTEBAN ALEJANDRO
|NICHEA
|MARTIN FERNANDO
|CASALE
|JORGE ALBERTO
|MARINELI
|CLAUDIO MARCELO
|MAGARELLO
|CRISTIAN ARIEL
|PRATTI
|DARIO OMAR
|RODRIGUEZ
|JORGE ALBERTO
|PAULTRONY
|DARIO LUIS
|GRASSO
|PABLO FRANCISCO
|DOFO
|CRISTIAN ORLANDO
|DALLIA BENETTA
|ADRIANA IRENE
|FALISTOCO
|MERI ADALBERTA
|BELTRAMO
|ELVIO DANIEL
|MANOSERO
|JUAN CARLOS
|ROSI
|EDUARDO CALISTO
|MENICHELLI
|MARCOS RAUL
|BUZZI
|NORBERTO LUIS
|GARAVAGLIA
|ALEJANDRO OSCAR
|PEZZETTA
|NATALIA SOLEDAD
|COMBA
|FRANCO GUSTAVO
|VILLAREAL
|SILVIA
|CENZON
|GRACIELA LILIANA
|MILASIERRA
|JUAN JOSE
|AYALA
|ALEJANDRO DANIEL
|HEREDIA
|JULIO CESAR
|CERUTTI
|FRANCO GABRIEL
|RENZI
|IVAN DARIO
|CEBALLES
|CRISTIAN DANIEL
|BOLCATTO
|SILVIO
|ECHEVARRIA
|CRISTIAN FRANCISCO
|VESPRINI
|DIEGO ALEJANDRO
|VANCOLI
|SERGIO EDUARDO
|RIVAS
|ALEJANDRO JOSE
|CAMPOS
|LUIS MARIA
|CAMERIERI
|DARIO FRNANDO
|TAPUERCA
|ARIEL JAVIER
|QUIROGA
|CRISTIAN DAMIAN
|GONZALEZ
|ARIEL FERNANDO
|CABALLERO
|CARLOS DANTE
|TABORDA
|JUAN MANUEL
|COMBA
|MAURICIO ANDRESX
|MELETA
|CESAR ARIEL
|SALDAÑEZ
|JULIO CESAR
|URETA
|ARIEL DAVID
|QUINTANA
|VICTOR ANGEL
|BARELA
|LUIS MARCELO
|LAZALA
|ALFREDO SILVIO
|HERRERA
|PEDRO ANTONIO
|RIVIERA
|ANDRES DANIEL
|CALVO
|MARCOS GASTON
|BESCOBO
|DARIO ALBERTO
|HERRERA
|CARLOS ALBERTO
|ROMERO
|BLAS RAUL
|CABRERA
|GLADIS FABIANA
|VICENTE
|RAFAEL AMERICO
|ALBETI
|ANA ANDREA
|CAPELLI
|FERNANDO ANDRES
|BOTTA
|GERMAN ARIEL
|POMBO
|LEANDRO ESTEBAN
|JAIMES
|DIEGO MIGUEL
|CHIAVARO
|ELIDA GLADIS
|FARIAS
|IVANA VERONICA
|MANGOLD
|FABIAN ALBERTO
|BORTOL
|MARIA ALEJANDRA
|SAEZ
|GUSTAVO ALBERTO
|GAMBOA
|JUAN RAMON
|TOLEDO
|JOSE IGNACIO
|TORRESI
|JAVIER ALEJANDRO
|ACOSTA
|CLELIA AURELIA
|PEREZ
|ARIEL GUSTAVO
|SALINAS
|JORGE ARIEL
|NORIEGA
|CRISTIAN PABLO
|RODRIGUEZ
|PABLO MIGUEL
|SERVIDIO
|GUILLERMO
|FRANCO
|RAUL ENRIQUE
|CABRERA
|MARILINA RAQUEL
|CUENCA
|FERNANDO GABRIEL
|SALINAS
|DIEGO DANIEL
|TOMASSINI
|MARIA VIRGINIA
|PAPINI
|MONICA ANDREA
|DALESSANDRO
|ANGEL ISMAEL
|GODOY
|SILVIA ALEJANDRA
|PAEZ
|MIRTA GRACIELA
|SCHNIDER
|MIRIAN LILIANA
|PERALTA
|MARCOS RUBEN
|PEDERNERA
|FRANCO ADRIAN
|SOFIA
|DUILIO DEL VALLE
|GALARZA
|CESAR HUGO
|WALLACE
|PEDRO
|ARCE
|ROMAN
|VILLEGAS
|NORMA BEATRIZ
|PLANEL
|CRITIAN ANTONIO
|MELETTA
|SERGIO WALTER
|AHUMADA
|MIRTA BEATRIZ
|MALIA
|MARIANA MERCEDES
|MOSCA
|MERCEDES BEATRIZ
|VIGIL
|EMILIO FRANCO
|PAOLONI
|CLARISA SOLEDAD
|BESCOBO
|MARIELA FERNANDA
|SAVEDRA
|CRISTIAN MARCELO
|CRIPPA
|VIRGINIA ANDREA
|MURO
|JULIAN GUILLERMO
|PAEZ
|JORGE CEFERINO
|HERRERA
|IVAN MARCELO
|MARASCHINI
|ROSA ALFONSINA
|ZARATE
|ADRIAN ALBERTO
|RODRIGUEZ
|FRANCO DAMIAN
|ESTEVENACIO
|JOSE ERNESTO
|ARCE
|ABEL OSVALDO
|SERVIDIO
|ALEJANDRO
|MASIMINO
|HECTOR SERGIO
|MONTOYA
|RUBEN DARIO
|NUCCELLI
|BETIANA ISABEL
|BAY
|LUCAS MARTIN
|ZARATE
|HORACIO GUSTAVO
|FALCHI
|PATRICIA LAURA
|AMARILLA RAMIREZ
|ELIANA
|BOTTERO
|FRANCISCO GUSTAVO
|MARIANI
|MARCELO NESTOR
|PAOLONI
|PABLO FERNANDO
|DUARTE
|CECILIA BEATRIZ
|MALDONADO
|PABLO ROMAN
|SANTACREU
|GERMAN
|JUAREZ
|ROQUE ALBERTO
|DASENCHICH
|JOSE LUIS
|ZARATIEGUI
|RAUL OMAR