Plan Federal I y una cuota de 148 pesos mensuales que muchos no pagan- El listado completo de los adjudicatarios

jueves, 02 / agosto / 2018
Plan Federal I de 136 viviendas distribuidas en calle Monetto de Villa Argentina y calle Laprida del barrio sur, con una cuota mensual de 148 pesos que muchos no pagan. El listado completo de los 136 adjudicatarios.

 

LISTADO DE LAS 136 VIVIENDAS
APELLIDO NOMBRE
PIZZI HERNAN GABRIEL
LUJAN CRISTIAN ANDRES
GUTIERREZ GUILLERMO EULALIO
LEITE GABRIELA
SANTIESTEBAN DANIEL ARIEL
SENN JORGE FABIAN
GARCIA ALEJANDRO MIGUEL
POMBO GABRIEL FERNNDO
MONACO DONATO TOMAS
PICO ESTEBAN ALEJANDRO
NICHEA MARTIN FERNANDO
CASALE JORGE ALBERTO
MARINELI CLAUDIO MARCELO
MAGARELLO CRISTIAN ARIEL
PRATTI DARIO OMAR
RODRIGUEZ JORGE ALBERTO
PAULTRONY DARIO LUIS
GRASSO PABLO FRANCISCO
DOFO CRISTIAN ORLANDO
DALLIA BENETTA ADRIANA IRENE
FALISTOCO MERI ADALBERTA
BELTRAMO ELVIO DANIEL
MANOSERO JUAN CARLOS
ROSI EDUARDO CALISTO
MENICHELLI MARCOS RAUL
BUZZI NORBERTO LUIS
GARAVAGLIA ALEJANDRO OSCAR
PEZZETTA NATALIA SOLEDAD
COMBA FRANCO GUSTAVO
VILLAREAL SILVIA
CENZON GRACIELA LILIANA
MILASIERRA JUAN JOSE
AYALA ALEJANDRO DANIEL
HEREDIA JULIO CESAR
CERUTTI FRANCO GABRIEL
RENZI IVAN DARIO
CEBALLES CRISTIAN DANIEL
BOLCATTO SILVIO
ECHEVARRIA CRISTIAN FRANCISCO
VESPRINI DIEGO ALEJANDRO
VANCOLI SERGIO EDUARDO
RIVAS ALEJANDRO JOSE
CAMPOS LUIS MARIA
CAMERIERI DARIO FRNANDO
TAPUERCA ARIEL JAVIER
QUIROGA CRISTIAN DAMIAN
GONZALEZ ARIEL FERNANDO
CABALLERO CARLOS DANTE
TABORDA JUAN MANUEL
COMBA MAURICIO ANDRESX
MELETA CESAR ARIEL
SALDAÑEZ JULIO CESAR
URETA ARIEL DAVID
QUINTANA VICTOR ANGEL
BARELA LUIS MARCELO
LAZALA ALFREDO SILVIO
HERRERA PEDRO ANTONIO
RIVIERA ANDRES DANIEL
CALVO MARCOS GASTON
BESCOBO DARIO ALBERTO
HERRERA CARLOS ALBERTO
ROMERO BLAS RAUL
CABRERA GLADIS FABIANA
VICENTE RAFAEL AMERICO
ALBETI ANA ANDREA
CAPELLI FERNANDO ANDRES
BOTTA GERMAN ARIEL
POMBO LEANDRO ESTEBAN
JAIMES DIEGO MIGUEL
CHIAVARO ELIDA GLADIS
FARIAS IVANA VERONICA
MANGOLD FABIAN ALBERTO
BORTOL MARIA ALEJANDRA
SAEZ GUSTAVO ALBERTO
GAMBOA JUAN RAMON
TOLEDO JOSE IGNACIO
TORRESI JAVIER ALEJANDRO
ACOSTA CLELIA AURELIA
PEREZ ARIEL GUSTAVO
SALINAS JORGE ARIEL
NORIEGA CRISTIAN PABLO
RODRIGUEZ PABLO MIGUEL
SERVIDIO GUILLERMO
FRANCO RAUL ENRIQUE
CABRERA MARILINA RAQUEL
CUENCA FERNANDO GABRIEL
SALINAS DIEGO DANIEL
TOMASSINI MARIA VIRGINIA
PAPINI MONICA ANDREA
DALESSANDRO ANGEL ISMAEL
GODOY SILVIA ALEJANDRA
PAEZ MIRTA  GRACIELA
SCHNIDER MIRIAN LILIANA
PERALTA MARCOS RUBEN
PEDERNERA FRANCO ADRIAN
SOFIA DUILIO DEL VALLE
GALARZA CESAR HUGO
WALLACE PEDRO
ARCE ROMAN
VILLEGAS NORMA BEATRIZ
PLANEL CRITIAN ANTONIO
MELETTA SERGIO WALTER
AHUMADA MIRTA BEATRIZ
MALIA MARIANA MERCEDES
MOSCA MERCEDES BEATRIZ
VIGIL EMILIO FRANCO
PAOLONI CLARISA SOLEDAD
BESCOBO MARIELA FERNANDA
SAVEDRA CRISTIAN MARCELO
CRIPPA VIRGINIA ANDREA
MURO JULIAN GUILLERMO
PAEZ JORGE CEFERINO
HERRERA IVAN MARCELO
MARASCHINI ROSA ALFONSINA
ZARATE ADRIAN ALBERTO
RODRIGUEZ FRANCO DAMIAN
ESTEVENACIO JOSE ERNESTO
ARCE ABEL OSVALDO
SERVIDIO ALEJANDRO
MASIMINO HECTOR SERGIO
MONTOYA RUBEN DARIO
NUCCELLI BETIANA  ISABEL
BAY LUCAS MARTIN
ZARATE HORACIO GUSTAVO
FALCHI PATRICIA LAURA
AMARILLA RAMIREZ ELIANA
BOTTERO FRANCISCO GUSTAVO
MARIANI MARCELO NESTOR
PAOLONI PABLO FERNANDO
DUARTE CECILIA BEATRIZ
MALDONADO PABLO ROMAN
SANTACREU GERMAN
JUAREZ ROQUE ALBERTO
DASENCHICH JOSE LUIS
ZARATIEGUI RAUL OMAR
jueves, 02 / agosto / 2018
Etiquetas: cuotasFederalPLanviviendas

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