Pavimento, una promesa electoral y reclamo de vecinos

Respecto al tema planteado el día martes con la obra de pavimento, una promesa electoral y el dilema si la obra se regaló o no, dialogamos con el empresario José Luis Rena.

El tema referente al pavimento y el dilema si se regaló o no, es parte de una de las tantas desprolijidades que nos tenía acostumbrado la anterior administración municipal.

Me pasó algo similar a esta vecina y estoy de acuerdo con casi todo de lo que ella expresa.

En su momento me vino a visitar un funcionario municipal a la empresa y me planteó lo mismo si no me interesaría que me hicieran el asfalto.

Agregó que si pagaba el cordón cuneta, el asfalto me lo hacían gratis y dijo que De la Sota enviaba más de 30 cuadras. En ese momento manifesté que cobraran la obra para seguir haciendo cuadras. Pero me dijeron que venía de Córdoba, que se regalaba, no se cobraba e hicieron la obra.

Algo que me llamó la atención es que no a todos se les ofreció lo mismo y de la misma forma.

Quien me manda la factura para cobrar el cordón cuenta es una empresa privada de Marcos Juárez que hace el gran porcentaje de la obra pública en Marcos Juárez y no la Municipalidad. Yo pague la obra.

Luego con el tiempo me pasa lo de esta señora, donde me mandan una nota fea, donde me trataban como deudor moroso, cuando nunca supe que tenía que pagar esta obra, nunca antes había recibido una nota.

Terminé pagando la obra, porque consideré que era lo que correspondía. Pero en su momento me lo venían a regalar. Mas allá si era o no en campaña.

Creo que las obras deben cobrarse, pero hay que hacerlas bien y hay que brindar la información correcta a la gente.