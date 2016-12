Padres que no pueden ver a sus hijos se manifiestan frente a Tribunales

A partir de la información respecto a que diferentes organizaciones de todo el país se manifestarán hoy miércoles contra la obstrucción de vínculos familiares y la toma de niños como rehenes, Javier Risutto de Marcos Juárez quien vive en Neuquén describió su situación e informó que a partir de la hora 11:30 estará presente frente a Tribunales con globos y folletos ya que desde hace tiempo no tiene contacto con su hija porque su ex mujer no le permite verla.

Si bien nací en Marcos Juárez y tengo a mi familia en esta localidad, hace 16 años tengo domicilio y trabajo en Neuquén como docente. En el año 2008 nació mi hija y a partir del año 2011 la relación con la madre de mi hija se cortó y desde ese momento empieza una situación complicada ya que todo se judicializa y en el año 2015 pasa a instancia de juicio penal y desde fines del año 2010 cuando me separo de mi esposa no veo a mi hija.

Desde el año 2011 lo único que pude compartir con mi hija fueron dos cumpleaños, solo dos horas. Actualmente mi hija tiene 8 años. Luego solo tuve contacto mediante la escuela y poco tiempo ya que es el momento neutro que tengo para verla y el vínculo se fue rompiendo paulatinamente.

Actualmente no solo no veo a mi hija sino que no se fue construyendo un vínculo.

Yo decidí quedarme a vivir en Neuquén por mi hija.

A esta altura ya no se cuales fueron las razones por las cuales la madre no me deja ver a mi nena, ya que no tengo impedimento de acercamiento físico ni problemas legales, ya que no hay denuncias.

La mamá de mi hija es psicóloga. Actualmente no tengo diálogo con la madre de mi hija y mi decisión fue continuar por la vía legal.

Soy un padre que quiere acercarse a su hija y no puedo hacerlo. En mi caso es la mamá quien no quiere que establezca un vínculo con mi hijo.

Esta es una situación que toca a mucha gente.

Actualmente estoy en Marcos Juárez y voy a estar solo frente a Tribunales con un par de globos y carteles.