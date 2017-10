Olimpiadas de matemática: Agostina Carrizo de Marcos Juarez entre los 260 mejores de la provincia de Córdoba

Agostina Carrizo, Es alumna de 4° año del IPEM 93, Republica del Perú. Rindió la etapa zonal y paso a la provincial, ahora espera los resultados.

Tengo el apoyo de toda mi familia ya que este año fui madre con tan solo 16 años y mi mama me cuida la bebe cuando voy a la escuela. Agradezco también a mi hermano y a mi cuñada que también están transitando conmigo este momento.

La profesora de matemáticas me pregunto si quería participar de las olimpiadas y yo le dije que sí, afirmo Agustina. Desde Córdoba me mandaron una serie de ejercicios que eran una orientación de lo que iba hacer el día de la evaluación, había un tema nuevo que la profesora me tuvo que explicar en poco tiempo. En el zonal no tenía mucha fe, ya que no había estudiado demasiado tiempo. La verdad que cuando llego el resultado y supe que era la única joven que había pasado de cuarto año fue una alegría muy grande. Ir al provincial era un orgullo para mí, hice la prueba y esta vez me sentí mucho más segura. De 5.000 alumnos solo pasamos 260 y eso ya es muy bueno para mí. Aun estamos esperando el resultado en esta instancia solo pasan 18 jóvenes.

“Tengo ganas de pasar porque imagínate el orgullo que es para uno mismo” dijo emocionada Agostina. Si soy parte de los 18 que pasen a la siguiente instancia viajamos al vecino país de Chile.