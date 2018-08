Nuevo testimonio con el “cuento del tio” en la Ciudad

Luego del caso de estafa con el cuento del tio donde resultò damnificada la señora Canciani de 86 años de Marcos Juàrez , aparecieron nuevos testimonios, sin llegar cometer la estafa.

La vecina manifestó que- El dìa martes al mediodía recibo un llamado telefónico de una persona que me decía hola abuela, y yo no tengo nietos y me cortaron.

De inmediato me volvieron a llamar y me dijeron abuela soy yo pero no me conoces la voz porque estoy resfriado. Volvi a preguntar enojada quien hablaba y cortaron la comunicación.

A la noche escuché un caso con una mujer de apellido Barò y luego lo de la mujer Canciani. Es decir que fueron varios llamados telefónicos en un mismo dìa.

Enseguida me di cuenta que algo raro pasaba porque yo no tengo nietos.