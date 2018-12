No voy a volver a Cruz Alta porque no hay restricción y estas personas viven a dos cuadras de mi casa. El hecho tiene que ser caratulado como intento de homicidio porque estuve en terapia intensiva”

Leonela Tatiana Avaca, la joven de Cruz Alta derivada al Hospital Abel Ayerza luego de ser salvajemente agredida por su ex pareja y cuñadas estuvo presente en los estudios de PANORAMA luego de recibir el alta mèdica del nosocomio local.

Todo comenzó a partir de una publicación que yo hice en facebook sin nombres, donde hablaba que yo me habia ido porque no quería estar con una persona alcohólica y drogadicta y de las cosas que pasaba y que quería estar bien. Luego de mi publicación comienzo a recibir publicaciones de parte de una hermana de él que es Natalia Savi.

Fueron dos de las hermanas quienes me agredieron. Las otras agresiones fueron anteriores cuando yo estaba en pareja con èl. El hecho más grave fue cuando me agredieron las dos hermanas de mi ex pareja.

Estuve en terapia intensiva con traumatismo de cràneo, una fisura en el bazo sanguíneo, y en la costilla.

Ante la consulta respecto a que a partir del caso desde Fiscalía informaron que esta gente está imputada pero no detenida, y que habia que pasar primero por Unidad Judicial para ver la situación de esta gente, la damnificada manifestó que- a mi me retira la policía del Hospital para ir a declarar a la Unidad Judicial pero no estaba en condiciones de declarar y recién hoy a la hora 11:00 tengo que presentarme a declarar.

A partir de otras versiones que indicarían que habría gente cercana que le habrían realizado algún tipo de “gualichos”, Leonela agregó que- estuve en tratamiento psicológico durante mucho tiempo porque tuve el fallecimiento de dos hijos y recibí el alta psicológica y regresè con el tratamiento al estar en pareja con esta persona. No creo en los gualichos y si se habló y se encontraron cosas que podrían venir de parte de la familia.

Natalia Savi estaba con problemas psicóticos importantes y muchas veces debió ser internada.

Yo nunca fui a consultar a este tipo de gente.

Después que me voy de la casa de mi ex pareja, la veo a Natalia porque éramos amigas y estuvimos hablando bien. El detonante fue la publicación de facebook donde se hablaba de drogas y alcohol, aunque no puse nombres.

Me dieron de alta y no se me dio un refugio. Me ofrecieron estar en el Polo pero tiene muchas restricciones.

Yo no vuelvo a Cruz Alta y no voy a volver, porque no hay restricción y estas personas viven a dos cuadras de mi casa.

Yo viví e Marcos Juàrez y voto acà. Soy de Camilo Aldao y al estar en pareja con esta persona me fui a vivir a Cruz Alta.

Voy a ir a hablar con el intendente de Marcos Juàrez.

Tengo tres hijos y el papà es de Los Surgentes y otros dos hijos con una pareja de Corral de Bustos y en el medio dos fallecidos.

Los chicos están muy bien con sus papás.

No soy perfecta ni tuve una vida perfecta, pero lo que pasó es un hecho grande y no fue violencia familiar o de género ni una pelea sino que tiene que ser caratulado un intento de homicidio porque estuve en terapia intensiva.

Yo me voy a quedar en Marcos Juàrez. Voy a una iglesia evangélica donde me están ayudando mucho. Ayer me reuní con Maria Laura Piccinini de Acción Social Municipal y me dijo que lo único que podían hacer es darme el pasaje para que me vuelva a Cruz Alta.