Mi hijo juega al fútbol, en la práctica sufrió rotura completa de ligamento cruzado y el club no tiene seguro”

El testimonio de Yanina Giordano, mamà de un joven de 17 años que juega al fútbol en el Club Villa Argentina y en medio de una practica sufrió rotura completa de ligamento cruzado.

Mi hijo de 17 años llega a casa diciendo que le dolía mucho la rodilla por un golpe que habia tenido en la práctica.

Lo llevo a la guardia y me dan turno para el traumatólogo para el día siguiente.

El traumatólogo me pide una resonancia para ver el grado de la lesión y tiene rotura completa de ligamento cruzado y necesita intervención quirúrgica.

El presidente del club me manda al Hospital. Ahí me entero que el club no tiene seguro. Llamé al presidente de la liga que me dijo que le correspondía al club y que tenía la obligación de poner un seguro.

El presidente del club me manda con los estudios para hablar con el director y me dice que èl ya habia hablado antes para que lo derivaran.

Dejé los estudios, el director quedó en llamarme y pasaron tres semanas y no me llamaron y hablè con el Dr. Astegher quien lo atendió y empezó a tratarlo.

Hable con el presidente del Club Villa Argentina para no perjudicarlo y se llegó a un acuerdo económico de poner la mitad cada uno del costo total de la cirugía que es de 41 mil pesos.

Mi hijo se hizo todos los estudios y el lunes 27 de Mayo tenia que presentarse con los estudios para que miércoles o jueves se haga la cirugía.

Desde el día viernes le mande mensajes al presidente del club que necesitaba el dinero, y así me tuvo a las vueltas durante todo el fin de semana.

Yo tenia turno el lunes 27 y no pude ir porque no tenía el dinero. Finalmente el último día el presidente del club me dijo que no tenía el dinero.

Mi propuesta es que los chicos tengan un seguro médico.

La cirugía tiene un costo de 41 mil pesos, porque yo dejé los estudios en el Hospital para que me saquen un turno en Villa Maria o Córdoba y pasò un mes y el turno no estaba pedido y tampoco sabían donde estaban los estudios que había dejado.

El médico me dijo que más tiempo pasaba para la operación se pierde masa muscular que no se recupera y después se necesita de una rehabilitación de entre 8 y 9 meses.

Yo le deje los estudios al director del Hospital y èl a la secretaria. Al pasar el tiempo, como no me llamaban hablé con el médico traumatólogo que atendió a mi hijo y le pedí un presupuesto de la cirugía.