Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Por trigo la oferta contractual fue de U$s 170 y a U$s 170 descarga en Mayo.-

Maíz: Por maíz el valor fue de $ 5600 Pesos por tonelada con descarga y a U$s 137 descarga en Mayo.-

Sorgo: Por sorgo no se registraron ofertas de compras.-

Girasol: Por girasol la oferta se ubicó U$s 220 con descarga y a U$s 220 con entrega contractual.-

Soja: Por soja la oferta de compra con descarga fue de $ 9200 Pesos por tonelada y a U$s 223 entrega Mayo.-