Gabriel Callegaris, conductor del automóvil Chevette accidentado en la tarde del día domingo, en diálogo con PANORAMA brindó una aclaración y relató lo sucedido.

Yo estoy golpeado y me duele un poco la cabeza, ya que perdí el conocimiento. Quería aclarar lo sucedido.

Yo fui hasta el INTA por ruta para probar el auto que lo tenía parado y al regresar y al entrar a la rotonda me quedo sin frenos y como no me puedo tirar hacia mi mamo ya que venía un auto, me tiro hacia la mano contrario, pero me meto adentro de la banquina de la circunvalación y el conductor de la camioneta se asusta y también se tira hacia la banquina y el impacto se produjo en la banquina.

Lo que yo me acuerdo es que todos decían que estaba alcoholizado. Yo estaba nervioso y alcancé a avisar que había chocado y luego me despierto en el Hospital.

Quería aclarar que me quedé sin frenos y me tiré a la banquina contraria para no chocar contra un auto que venía atrás”