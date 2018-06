Carribares, llamados a licitación y reclamos. Dialogamos con Adolfo Payero, quien describió la situación de su carribar.

Nuestro carribar hace 10 años que funciona y siempre tuvo baño. Lo que ocurre es que al retirar los pliegos yo no interpreté que el carribar tenía que tener las nuevas normas técnicas y de Bromatologìa.

En 10 años nunca tuve un acta, una clausura ni una persona intoxicada.

Al presentarme en la Municipalidad me dijeron que el carro no estaba en condiciones y solicitè un plazo de 60 dias para reparación y la Dra. Benedetti de palabra me dijo que si.

Yo reparè todo y me gastè 70 mil pesos de materiales.

Yo me equivoquè y pido una oportunidad, porque reparè todo, cambie la instalación de gas y luz, los tubos de las garrafas que estaban afuera y me hicieron hacer un deposito nuevo.

Yo licitè con 100 mil pesos. Cuando yo ganè la licitación Escobar estuvo presente y vio mi oferta y ahora ganaron la segunda licitaciòn Escobar y Bengio. Luego me enterè que a Bengio no se lo dieron.

Yo me equivoqué en la interpretación del pliego. Ahora para poder licitar tengo que reunir mucho dinero.

El pliego inicial era de 35 mil pesos y mi oferta fue de 100 mil pesos. Yo no me presentè en la segunda licitación porque los pliegos los tenia la Dra. Benedetti de la primera vez que me presenté y no me devolvieron los pliegos y yo pensé que cuando iba de nuevo a licitación como los pliegos estaban dentro de la Municipalidad no hacìa falta presentarlos de nuevo.