Lista completa de los 200 adjudicatarios del barrio San Josè

jueves, 09 / agosto / 2018

APELLIDO Y NOMBRE
 
ACOSTA MARTIN ELIAS
ALARCON LUISINA
AMAYA JORGE CLAUDIO
ARBURUA MARIO ANDRES
ASTRADA BIBIANA CARINA
ASTRADA JUAN IGNACIO
AUGUSTO NICOLAS E
BARCOS LUIS ANTONIO
BARCOS MELINA NOEL
BARRETO FUNES DEBORA T
BARRETO PABLO ALEJANDRO
BELIS PAOLA ANDREA
BESOZZI ARNOLDO FRANCO
BIGLIARDI MARIANGELES
BORGHI GISELA SOLEDAD
BOSCOLO MARIA DE LOS A
BOSIO ANGELICA LEONOR
BOSIO FUNES NESTOR J
BRANCIARI SOLEDAD
BRAVO DANTE ROMAN
BRUNORI MATIAS RAUL
BUSTOS JORGE FERNANDO
BUZZI GABRIELA ELIZABETH
CAMBA DARIO HORACIO A
CARASSO MAXIMILIANO  E
CARNEVALE ALEJANDRA
CASAS JONATAN ADRIAN
CASTRO JORGE LUIS
CATALA DIEGO
CELIZ NICOLAS OMAR
CERUTTI LUCRECIA
CLARAMONTE JULIETA
COMBA GABRIEL HUGO
CORDOBA FABRICIO E
CORLETTA VANESA PAOLA
CORNARA MAURO GERMAN
COSTABELLA MARIO A
CRUSATE RAUL DANIEL
CUELLO MARIA ALIDA
DAGA NICOLAS
DAL POS DARIO
DALESANDRO MARIANA
DE ARMA MARTINA DORA
DE LA CRUZ SEBASTIAN
DE RICO CECILIA JULIANA
DEL BIANCO LEONARDO DE
DELGADO MATIAS ARIEL
DEOCA LUIS ELIAS
DUARTE JUAN JOSE
ESCOBEDO MARIA A
FERRERYRA ELIANA DESIERE
FORGIONE MARIA NOELIA
GARAY GUILLERMO MANUEL
GARAY JUAN JOSE
GARBOSA MICAELA IVANA
GARCIA MARIA BELEN
GARIGLIO DIEGO MARTIN
GARRIDO MAURICIO
GATTI CLAUDIA MARCELA
GHIONE JULIETA
GIOVANNINI MARIA EUGE
GODOY LEONARDO
GOMEZ DIONISIO TOMAS
GOMEZ OSCAR EDUARDO
GOMEZ PEDRO GERMAN
GONZALEZ ROSSI MARIA C
GOROSITO CARLOS ALBERTO
GUTIERREZ DANIEL DAVID
GUTIERREZ JUAN CARLOS
HEREDIA MARISOL ROXANA
IBAÑEZ ABEL GILBERTO
ICARDI MARTIN JESUS
JAIME DANIEL CEFERINO
JUAREZ MARIA SOFIA
LAFFATIGUE JOSE LUIS
LAFFATIGUE MARIA LAURA
LAMBERTUCCI ROXANA V
LAMBERTUCCI SANTIAGO  E
LENCINA LUCAS MARTIN
LEON FLORENCIA
LEON FRANCO HERNAN
LEON LUCAS DANIEL
LICERA LAURA
LOZA CESAR ROMAN
LUCERO CLAUDIO A
LUCIANI MARCO
LUJAN JESICA SOLEDAD
MACCARI VICTORIA
MAGARELLO MARCOS
MAGARELLO NATALIA IVON
MAINO CATALINA
MALANO ANDREA NATALIA
MANSILLA SILVIA PAOLA
MARCANTONIO ROXANA M
MARIN REBECA MARICEL
MARITANO MATIAS
MARTINEZ IGNACIO ANDRES
MASCOLO NATASHA NICOLE
MATAR ALBERTO LEONARDO
MATJAZIC MARIA MARTA
MAUTINO
MAZZA DANIELA SOLANGE
MEINERI PATRICIA LILIANA
MERLO PAOLA INES
MIGUEL MARIA LAURA
MIRANDA JUAN PABLO
MOLINA PAOLA GRACIELA
MORA EZEQUIEL
MUÑOZ ANDREA DEL VALLE
MUÑOZ ROSANA GABRIELA
MURUA CLAUDIO DANIEL
MUSSO  BRUNO DAVID
NATALI SEBASTIAN
ORTEGA VANESA SOLEDAD
PABONI FERNANDA ANAHI
PAGLIAROLI MAURO DARIO
PALACIOS JUAN LUCINDO
PAOLUCCI FRANCO
PAZ MARCELO ANTONIO
PELLIZA MARIA EUGENIA
PENINGER RODOLFO D
PERALTA ANDRES ROMAN
PERELLO FERNANDO
PEREZ DIEGO JESUS
POCHETINO AGUSTIN
PONZETTI JUAN MARTIN
QUINTEROS GUASTAVO A
QUIROGA IVAN HERALDO
RABBIA LIDIA YAMILA
RIVA MAGALI DE LOURDES
RIVA MELISA DE LOURDES
RODRIGUEZ FACUNDO M
RODRIGUEZ MARIA CECILIA
ROMANINI VIRGINIA PAOLA
ROTHAR YAMILA VALERIA
SARMIENTO ALEJANDRO
SARONTENELLI MARCOS E
SCHIBLI JOSE IGNACIO
SCHOENFELD GERARDO M
SELLES MAURO GONZALO
SILGUERO GABRIEL HERNAN
SOBRA ALFREDO
STORTI ESTEFANIA
SUAREZ TAMARA BELEN
TABORDA MARCELO MIGUEL
TASSONE NOELIA SOFIA
TASSONE PAOLA RAQUEL
TEJEDA NATALI PAMELA
TOLEDO ROSA SOLEDAD
TORRES ALEXIS LUCAS M
TORRES ANALIA
TOZZI LUCAS RICARDO
TULIAN REBECA NATALI
URETA ELBIO JAVIER
VAGNI CLAUDIO GABRIEL
VELEZ LUCIANO
VERA HORACIO LUCIO
VICENTE MAURICIO H
VIGNA NICOLAS
VODANOVICH MARIA S
VOLPI JOAQUIN
WARNIER SHARON JANET
ZAMORA ELSA SOLEDAD
ZANATTA ANA MERCEDES
 
BATISTA ANALIA
CABRERA GISELA FABIANA
CARNELUTTI ANDRES BER
CASTRO MAXIMILIANO
CUELLO MATIAS EMILIANO
DANIELE PATRICIA ALE
DATTO PEDRO ANDRES
DEFAGOT MELISA
DIDOLI SELVA LILIAN
ESCOBAR NATIVIDAD DEL
HEREDIA MARIA INES
INAMORATO MARCELO ALE
TOLEDO GABRIELA FERNA
AIMETTI MACARENA SOLE
CAON MELANIE STEFANI
COCCHI LUCAS EZEQUIEL
GUEVARA GUSTAVO ARIEL
LOSCHI JUAN PABLO
RINALDI ANDREA ELISABET
VENIER FLORENCIA
 
Alustiza Fabrisio Eduardo
Baradad Andres Mariano
Casais Vanesa Anahi
Correa Graciela Rosana
Del Prado Franco
Fornero Alexis Roman
Lanfrango Fabian Gustavo
Martinez Leandro
Natali Marcela Nancy
Pacheco Estefani Silvana Soledad
Perez Jose Maria
Sutkowski Santiago
Trigos German Eduardo
Trusendi Mateo
Visentin Ivonne Janet
Vodanovich Mariana Noemi
 
 
 
 
 
 

 

 

jueves, 09 / agosto / 2018
Etiquetas: adjudicatariosabarriolistaSan José

Buscar por fecha

agosto 2018
D L M X J V S
« Jul    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Secciones

Últimas noticias publicadas