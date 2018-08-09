Lista completa de los 200 adjudicatarios del barrio San Josè
|APELLIDO Y NOMBRE
|ACOSTA MARTIN ELIAS
|ALARCON LUISINA
|AMAYA JORGE CLAUDIO
|ARBURUA MARIO ANDRES
|ASTRADA BIBIANA CARINA
|ASTRADA JUAN IGNACIO
|AUGUSTO NICOLAS E
|BARCOS LUIS ANTONIO
|BARCOS MELINA NOEL
|BARRETO FUNES DEBORA T
|BARRETO PABLO ALEJANDRO
|BELIS PAOLA ANDREA
|BESOZZI ARNOLDO FRANCO
|BIGLIARDI MARIANGELES
|BORGHI GISELA SOLEDAD
|BOSCOLO MARIA DE LOS A
|BOSIO ANGELICA LEONOR
|BOSIO FUNES NESTOR J
|BRANCIARI SOLEDAD
|BRAVO DANTE ROMAN
|BRUNORI MATIAS RAUL
|BUSTOS JORGE FERNANDO
|BUZZI GABRIELA ELIZABETH
|CAMBA DARIO HORACIO A
|CARASSO MAXIMILIANO E
|CARNEVALE ALEJANDRA
|CASAS JONATAN ADRIAN
|CASTRO JORGE LUIS
|CATALA DIEGO
|CELIZ NICOLAS OMAR
|CERUTTI LUCRECIA
|CLARAMONTE JULIETA
|COMBA GABRIEL HUGO
|CORDOBA FABRICIO E
|CORLETTA VANESA PAOLA
|CORNARA MAURO GERMAN
|COSTABELLA MARIO A
|CRUSATE RAUL DANIEL
|CUELLO MARIA ALIDA
|DAGA NICOLAS
|DAL POS DARIO
|DALESANDRO MARIANA
|DE ARMA MARTINA DORA
|DE LA CRUZ SEBASTIAN
|DE RICO CECILIA JULIANA
|DEL BIANCO LEONARDO DE
|DELGADO MATIAS ARIEL
|DEOCA LUIS ELIAS
|DUARTE JUAN JOSE
|ESCOBEDO MARIA A
|FERRERYRA ELIANA DESIERE
|FORGIONE MARIA NOELIA
|GARAY GUILLERMO MANUEL
|GARAY JUAN JOSE
|GARBOSA MICAELA IVANA
|GARCIA MARIA BELEN
|GARIGLIO DIEGO MARTIN
|GARRIDO MAURICIO
|GATTI CLAUDIA MARCELA
|GHIONE JULIETA
|GIOVANNINI MARIA EUGE
|GODOY LEONARDO
|GOMEZ DIONISIO TOMAS
|GOMEZ OSCAR EDUARDO
|GOMEZ PEDRO GERMAN
|GONZALEZ ROSSI MARIA C
|GOROSITO CARLOS ALBERTO
|GUTIERREZ DANIEL DAVID
|GUTIERREZ JUAN CARLOS
|HEREDIA MARISOL ROXANA
|IBAÑEZ ABEL GILBERTO
|ICARDI MARTIN JESUS
|JAIME DANIEL CEFERINO
|JUAREZ MARIA SOFIA
|LAFFATIGUE JOSE LUIS
|LAFFATIGUE MARIA LAURA
|LAMBERTUCCI ROXANA V
|LAMBERTUCCI SANTIAGO E
|LENCINA LUCAS MARTIN
|LEON FLORENCIA
|LEON FRANCO HERNAN
|LEON LUCAS DANIEL
|LICERA LAURA
|LOZA CESAR ROMAN
|LUCERO CLAUDIO A
|LUCIANI MARCO
|LUJAN JESICA SOLEDAD
|MACCARI VICTORIA
|MAGARELLO MARCOS
|MAGARELLO NATALIA IVON
|MAINO CATALINA
|MALANO ANDREA NATALIA
|MANSILLA SILVIA PAOLA
|MARCANTONIO ROXANA M
|MARIN REBECA MARICEL
|MARITANO MATIAS
|MARTINEZ IGNACIO ANDRES
|MASCOLO NATASHA NICOLE
|MATAR ALBERTO LEONARDO
|MATJAZIC MARIA MARTA
|MAUTINO
|MAZZA DANIELA SOLANGE
|MEINERI PATRICIA LILIANA
|MERLO PAOLA INES
|MIGUEL MARIA LAURA
|MIRANDA JUAN PABLO
|MOLINA PAOLA GRACIELA
|MORA EZEQUIEL
|MUÑOZ ANDREA DEL VALLE
|MUÑOZ ROSANA GABRIELA
|MURUA CLAUDIO DANIEL
|MUSSO BRUNO DAVID
|NATALI SEBASTIAN
|ORTEGA VANESA SOLEDAD
|PABONI FERNANDA ANAHI
|PAGLIAROLI MAURO DARIO
|PALACIOS JUAN LUCINDO
|PAOLUCCI FRANCO
|PAZ MARCELO ANTONIO
|PELLIZA MARIA EUGENIA
|PENINGER RODOLFO D
|PERALTA ANDRES ROMAN
|PERELLO FERNANDO
|PEREZ DIEGO JESUS
|POCHETINO AGUSTIN
|PONZETTI JUAN MARTIN
|QUINTEROS GUASTAVO A
|QUIROGA IVAN HERALDO
|RABBIA LIDIA YAMILA
|RIVA MAGALI DE LOURDES
|RIVA MELISA DE LOURDES
|RODRIGUEZ FACUNDO M
|RODRIGUEZ MARIA CECILIA
|ROMANINI VIRGINIA PAOLA
|ROTHAR YAMILA VALERIA
|SARMIENTO ALEJANDRO
|SARONTENELLI MARCOS E
|SCHIBLI JOSE IGNACIO
|SCHOENFELD GERARDO M
|SELLES MAURO GONZALO
|SILGUERO GABRIEL HERNAN
|SOBRA ALFREDO
|STORTI ESTEFANIA
|SUAREZ TAMARA BELEN
|TABORDA MARCELO MIGUEL
|TASSONE NOELIA SOFIA
|TASSONE PAOLA RAQUEL
|TEJEDA NATALI PAMELA
|TOLEDO ROSA SOLEDAD
|TORRES ALEXIS LUCAS M
|TORRES ANALIA
|TOZZI LUCAS RICARDO
|TULIAN REBECA NATALI
|URETA ELBIO JAVIER
|VAGNI CLAUDIO GABRIEL
|VELEZ LUCIANO
|VERA HORACIO LUCIO
|VICENTE MAURICIO H
|VIGNA NICOLAS
|VODANOVICH MARIA S
|VOLPI JOAQUIN
|WARNIER SHARON JANET
|ZAMORA ELSA SOLEDAD
|ZANATTA ANA MERCEDES
|BATISTA ANALIA
|CABRERA GISELA FABIANA
|CARNELUTTI ANDRES BER
|CASTRO MAXIMILIANO
|CUELLO MATIAS EMILIANO
|DANIELE PATRICIA ALE
|DATTO PEDRO ANDRES
|DEFAGOT MELISA
|DIDOLI SELVA LILIAN
|ESCOBAR NATIVIDAD DEL
|HEREDIA MARIA INES
|INAMORATO MARCELO ALE
|TOLEDO GABRIELA FERNA
|AIMETTI MACARENA SOLE
|CAON MELANIE STEFANI
|COCCHI LUCAS EZEQUIEL
|GUEVARA GUSTAVO ARIEL
|LOSCHI JUAN PABLO
|RINALDI ANDREA ELISABET
|VENIER FLORENCIA
|Alustiza Fabrisio Eduardo
|Baradad Andres Mariano
|Casais Vanesa Anahi
|Correa Graciela Rosana
|Del Prado Franco
|Fornero Alexis Roman
|Lanfrango Fabian Gustavo
|Martinez Leandro
|Natali Marcela Nancy
|Pacheco Estefani Silvana Soledad
|Perez Jose Maria
|Sutkowski Santiago
|Trigos German Eduardo
|Trusendi Mateo
|Visentin Ivonne Janet
|Vodanovich Mariana Noemi