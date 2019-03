Lisandro Antúnez, candidato a intendente de Leones por Córdoba Cambia

Dialogamos con el Dr. Lisandro Antunez.

En Leones tenemos Haciendo Córdoba, estamos nosotros como radicales y hay una tercera lista de un vecinalista que es Germàn Gauna.

A nivel radicalismo Provincia, hoy considero que le dejaron una elección muy liberada al actual Gobernador para el 12 de Mayo, porque no creo que en la división puedan hacerle un frente fuerte.

Más allá de eso se plantearon dos líneas internas, luego de esta problemática que se generó a nivel Provincia. Dicho conflicto se volcó a la línea de Mestre ( del radicalismo puro) o la de Negri (Córdoba Cambia).

Ante la consulta respecto a las causas por las cuales no fue por el lado del radicalismo puro, Antúnez agregó que- como candidato no quería tomar ningún tipo de postura que genere heridos dentro del grupo, dije lo votamos y acordamos que el que gana se pone a trabajar y el que pierde se alinea y se acabaron las internas.

Se votó en comité en una reunión con varios asistentes del comité y miembros de la lista y ganó la línea de Negri, y se terminó el tema, presentamos la lista para trabajar por Leones.

La problemática que generó la dirigencia radical Cambiemos- Frente Cívico, considero que queda para la historia. Fracturaron un partido en dos, en una elección de una provincia que es trascendental a nivel electoral.

No entiendo porqué nunca se pusieron de acuerdo y por eso me encuentro hoy en la lista de Cambiemos. Va en contra de mis principios pero yo me pongo a trabajar porque me interesa ganar Leones, no me interesa la Provincia.

El objetivo que tenemos es Leones.