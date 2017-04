La versión de Rubén Ahumada sobre lo sucedido en la noche del domingo en su vivienda

Luego de conocerse un episodio registrado en Villa Argentina donde según el informe policial, un hombre comenzó a agredir a personal policial y habría efectuado golpes para evitar el traslado de una motocicleta, PANORAMA dialogó con Rubén Ahumada, la persona involucrada quien brindó su versión sobre lo sucedido.

El comisario cuenta su versión, y yo voy a contar la mía. Yo ya me había acostado ya que el lunes me levanto temprano para trabajar. Anoche a eso de las 11, escucho disparos de escopeta y mi esposa me dice que la policía estaba en el patio de la casa tirando tiros, ya que lo venían siguiendo a uno de mis hijos.

Diego mi hijo estuvo detenido cuatro meses sin tener nada que ver y había dejado la moto en la vereda, ya que tiene miedo de caer en “cana” nuevamente.

La policía me dijo que tenía que secuestrar la moto ya que mi hijo y otro chico llevaba tres bolsas de cemento arriba de la moto. Hubo una discusión y me pegó con la itaca en medio del pecho. Luego llegó otro patrullero y me metí para adentro y agarré un cinto que utilizo para llevar a los perros para el campo, con un ojal en una punta y un botón en la otra.

Le digo al policía que se defienda con las manos y como me siguió empujando y como yo estaba loco le pegué con el cinto cerca del cuello y ahí me agarraron los policías y me pegaron, me pusieron las esposas y me comenzaron a pegarme por todos lados, tengo el ojo negro, la boca hinchada y me cargaron arriba de la chata y me escupieron y me decían que yo mandaba a robar a mi hijo.

El policía dice que las bolsas de cemento estaban al frente de mi casa, pero yo no vi nada ahí.

Voy a hacer una denuncia por las agresiones.