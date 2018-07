La opinión de Pedro Sader, el único taxista libre y sin frecuencia en la Ciudad

Conflicto entre taxistas y remiseros.- La opinión de Pedro Sader, un taxista independiente.

Yo empecé a trabajar solo. Tengo licencia número 1 y no estoy en contra de nadie, porque todos tenemos derecho a trabajar.

Yo empecé a trabajar con los taxis y tuve un accidente. Estuve esperado un auto y al querer entrar con los taxistas no me aceptaron perp no conozco las causas y quede sin trabajo.

Al dejar la cooperativa hace màs de dos años estoy trabajando sin frecuencia en forma individual.

No me quisieron dar la frecuencia. Me controla el Municipio en lo referente a carnet, patente y tengo la habilitación que corresponde.

Estoy en la parada de colectivo y tengo que ponerme detrás de todos los remises y taxis hasta que salgan primero todos ellos porque no tengo frecuencia.

El señor Cuello dice que ellos dan trabajo y la cooperativa es una fuente de trabajo, pero ami no me acepta.

Tengo la habilitación de la Municipalidad y un carnet que dice conductor de taxi, pero no me dan la frecuencia.

Cobro la misma tarifa que los taxis y el auto tiene la ticketera como corresponde.

Me siento discriminado. Fui el primero que comencé a trabajar con taxi antes de la Cooperativa.