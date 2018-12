La aclaración de Estela Lucero, dueña de la Trafic blanca

PANORAMA dialogó con Estela Lucero, quien viajaba de acompañante de la Trafic blanca cuando sucedió el hecho relatado por la señora Giordano en Villa Argentina.

Estamos haciendo la casa en calle Monetto de Villa Argentina y los domingos a la noche siempre nos damos una vuelta y pasamos por el lugar.

En la Trafic iba junto a mi marido y los dos chicos.

Tomamos por Paula Albarracin de Sarmiento y al doblar por calle Florentina Rosa hacia la derecha yo la veo a la nena caminando.

Yo iba de acompañante.

Como la calle Florentina Rosa estaba cortada, por eso hicimos marcha atràs y mi marido me dijo que me fije si ya habia pasado la nena para no atropellarla.

Mi hija me dice que la nena habia salido corriendo y yo hice mención de lo la psicosis de la Trafic blanca.

El lunes viajo a Córdoba y a la tarde al llegar a casa mi marido me cuenta lo que habian escrito y yo dije que lo mejor era aclarar la situación. Acá en Marcos Juàrez a nosotros nos conoce todo el mundo.

Conseguí el teléfono de la mamá de la nena y le expliqué la situación y me agradeció por haberla llamado.

El día martes me presenté en la comisaria para ponerme a disposición y brindè todos mis datos y dirección. Me dijeron que me quede tranquila que se habia tratado de un mal entendido.