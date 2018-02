Justicia y Policía cuestionados

Diego Heredia el damnificado cpor el robo de una motocicleta Honda Biz desde la vereda de su vivienda en diálogo con PANORAMA manifestó que uno no sabe si entregar los cinco mil pesos que te piden por la moto y seguir fomentando esto o no, pero al no ver acción rápida de la Justicia y la policía no te queda otra que manejarte de esta manera. Finalmente pagué dicho dinero y recuperé la moto.

A la moto me la sacaron del frente de mi casa; y como tengo cámaras de seguridad pude ver el momento justo donde la llevaban.

Llamé a la policía, estuvimos viendo la filmación y pasé datos y salieron a buscarla. Como en un principio no tuve respuestas, publiqué el caso en las redes y me llamaron de todos lados aportando datos.

En un momento me llamó una persona que conozco que me dijo que sabía donde estaba la moto y donde la habían ingresado.

Pasé estos datos a la policía y el nombre y apellido de quien se la había llevado, pero en la policía me tomaron declaración y me dijeron que no podían hacer nada porque la Justicia no habilitaba el allanamiento en ese momento.

La gente que ve los hechos se comunica automáticamente y aporta datos y la Justicia no actúa rápido. Falta un poco más de ritmo y que la Policía se apoye en lo que dice la gente, para que le pueda tener más confianza, porque la gente tiene miedo.

Hubo cinco personas que me llamaron con número anónimo.

Yo no me quedé con lo que me dijo la policía, y me puse a investigar, supe el lugar donde estaba la moto y me pidieron cinco mil pesos.

“Uno no sabe si dar los cinco mil pesos y seguir fomentando esto o no, pero al no ver acción rápida de la Justicia no te queda otra que manejarte de esta manera. Finalmente pagué dicho dinero y recuperé la moto”. Remarcó el damnificado.