Gustavo Tuesca, candidato a intendente por Marcos Juàrez ciudadana

TELERED y una entrevista a Gustavo Tuesca, candidato a intendente por el partido Marcos Juàrez ciudadana

Vamos a brindarle mucho contenido nacional al proyecto local; porque para nosotros el 2019 es màs importante que el 2018.

Toda la política que podamos plantear en una plataforma para Marcos Juàrez está condicionado por lo que pase en el modelo nacional el año próximo, dado que no tenemos certezas de poder desarrollar un presupuesto donde no tenès referencia de las variables económicas mas importantes, no sabès que va a pasar con los jubilados o con el acuerdo con el Fondo Monetario.

Por mas que los partidos oficialistas tanto provincial o nacional intentan disimular, todas estas políticas nacionales pegan en las localidades y la queja o los reclamos por las tarifas por los servicios es brutal.

Todavia no està definido quien me acompañará como primer concejal porque estamos tratando de representar en la lista cada uno de los barrios de la Ciudad, cada uno de los sectores que tienen hoy problemáticas tales como los jubilados, los docentes y los empleados que estàn siendo despedidos de algunas empresas metalúrgicas y sobre todo la problemática que un intendente tiene que hacerse cargo no solo de cordón cuneta, luz y pavimento sino que es el futuro de las empresas de Marcos Juàrez dado que lo que viene en adelante en los próximos 15 años es una crisis de empresas de familias donde aquellas empresas que tienes sucesión dentro de la propia familia pueden continuarla, de lo contrario son “carne de cañon” para ser compradas por otros capitales que generalmente son de afuera.

Estos son temas que no se discuten, acá se discute la relación Nación -Provincia que nos deben mucho dinero. Para nosotros polìticamente no tiene sentido que existan dos espacios dentro del oficialismo, para nosotros hubiese sido màs lógico que tanto Dellarossa como Unión por Córdoba fueran juntos en una misma fórmula, porque son socios históricos.