Grave denuncia de una vecina de calle Dean Funes y Pellegrini por una vivienda con gente nueva, robos continuos y falta de accionar policial

Grave denuncia y reclamo de Vuirginia Pirrotta, vecina de calle Dean Funes entre Pellegrini y Mendoza, quien en las últimas horas sufrió un nuevo robo en su vivienda.

En la esquina de casa tenemos el problema, porque la cuadra quedó en medio de esta gente y sus movimientos.

Lo que uno puede decir es que todos los vecinos de la cuadra tenemos el mismo problema con una casa ubicada en la esquina de mi casa.

Una vez yo denuncié que a la hora 13:00 detecté el faltante de mochilas y ropa del auto, aunque yo me olvidé el auto trabado.

Gracias a un vecino que tiene cámaras de seguridad, se logró ver como un chico se llevaba la mochila y la ropa y como no habia nada de valor lo arrojó en la esquina.

Dias atrás el mismo chico pasaba con stereos de auto.

Llamé a la radio y dije que tenia un video, pero la policía prohibió mostrar el video.

Hice la denuncia y se reían y le pedí el nombre del chico que habia visto en fotos y me dijeron que no me lo podían brindar porque el pobre chico tenía problemas de adicción y lo habían echado de la casa. Me dijeron que le aconsejaron al chico que no pase mas al frente de mi casa pero no podían hacer nada màs, porque cuando la policía lo encontró no tenía nada, cuando estaba el video donde se veía todo.

La semana pasada con el corte de energía por la tormenta, tuvimos que salir de emergencia y esta gente iba y venía por la cuadra y miraba adentro de mi casa en la oscuridad y nosotros teníamos que salir y tuve que llamar a la policía para pedir un patrullero que nunca pasó.

Se hizo una reunión entre vecinos y vino gente de la Municipalidad y pedimos refuerzos. Anoche veo que al entrar el auto nos faltaba la cortadora de césped y cuando vas a hacer la denuncia te piden la factura de compra.

Anoche al llamar nuevamente a la policía manifesté que si la policía de Marcos Juàrez no està para cuidarnos, iba a tener que recurrir a los medios de comunicación e ir a hablar con el juez y la mujer me contestó que vaya a hablar porque si se movía un poco más el tema, posiblemente podían hacer algo.

En la esquina de mi casa hay gente nueva viviendo, y la semana pasada, una de estas personas entró a robar a Quesano a mano armada. Los vecinos estamos cansados de denunciar que entra y sale gente continuamente de esa vivienda.

Esta gente que està en la casa usurpada al lado de CECAl, también està en una casa de la esquina de mi casa en Dean Funes y Pellegrini y en la otra esquina de Dean Funes y Quintana.

Son tres casas con las mismas personas que van y vienen continuamente con bolsas.

Pedimos un móvil policial y nos manifestaron que no hay personal policial para esto, pero me dijeron que nos podían mandar un móvil más seguido el fin de semana pasado que hubo cortes de energía y durante todo este fin de semana largo, nunca paso un móvil policial.

Ahora en verano estas afuera y ves como esta gente va y viene todo el tiempo con bolsas, siempre hay caras diferentes y nadie hace nada.

Uno puede decir que tiene la clara certeza que quien robó vive en tal lugar; y te dicen que no hay orden de allanamiento y no se puede hacer nada; cuando uno sabe que sus cosas estàn ahí adentro y no podemos hacer nada, porque estàn armados y drogados.

“Tambièn denunciamos que en Dean Funes y Quintana hay un negocio donde vive un masculino que va y viene y es el que lleva las cosas a Pellegrini y Dean Funes y uno se cansa de denunciar esta situación”. Remarcó la vecina.