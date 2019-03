Se juega la 2 fecha del Torneo La Amistad de Fútbol en el Club Villa El Panal.-

Este sábado en la cancha uno:

13 y 45 horas: Los del Kallejón vs. Sportivo Carachuchia

15 y 30 horas: Rossetti Deportes vs. La Juntada

17 horas: Cortada 55 vs. Bar Paradise

18 y 30 horas: Los del Primo vs. Excursionistas

En la cancha dos:

13 y 45 horas: Unión Central de Saira vs. Pinturería Mil Colores

15 y 30 horas: L. B. C vs. Techos Decandido

Ya adelantaron:

Transporte Robledo 4 Defensa y Justicia 1

El Equipo de Chupete 2 La 22 1

La tabla de posiciones:

En la Categoría A:

EL EQUIPO DE CHUPETE 6

LA 22 3

UNION CENTRAL DE SAIRA 3

LA JUNTADA 1

PINTURERIA MIL COLORES 1

ROSSETTI DEPORTES 0

LOS DEL PRIMO 0

EXCURSIONISTAS O

En la Categoría B:

TRANSPORTE ROBLEDO 6

DEFENSA Y JUSTICIA 3

SPORTIVO CARACHUCHIA 3

CORTADA 55 1

LOS DEL KALLEJON 1

BAR PARADISE 0

L. B. C 0

TECHOS DECANDIDO 0