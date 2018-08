Este sábado en el Club Villa El Panal se jugará la 6 Fecha del Torneo La Amistad de Fútbol.-

En cancha uno:

13 y 15 horas: L. B. C vs. Defensa y Justicia

15 horas: Súper-Mercado La Bomba vs. Rossetti Deportes

16 y 30 horas: Clasificadora Don Hugo vs. La Juntada

18 horas: López Comisiones vs. Transporte Robledo

En la cancha dos:

13 y 15 horas: Los del Primo vs. La 22

15 horas: Los del Kallejón vs. Excursionistas

Libres: En la Categoría A: Pinturería Mil Colores y en la Categoría B: Unión Central de Saira.-