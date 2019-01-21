Fútbol: Provincial de Clubes 27 Equipos serán los participantes del Torneo.-
Hay 27 equipos en el Provincial de Clubes de Fútbol de Primera División.-
En la Zona A: VILLA PLOMO DE SERRANO LIGA DE LABOULAYE, HERLITZKA DE LAS VERTIENTES LIGA DE RIO CUARTO, BARRIO QUIRNO DE DEL CAMPILLO LIGA DE GENERAL ROCA Y SAN MARTIN DE LABOULAYE.-
En la Zona B: TALLERES DE LAS ACEQUIAS LIGA DE RIO CUARTO, DEPORTIVO Y CULTURAL SERRANO LIGA DE LABOULAYE, JORGE ROSS DE LA CARLOTA LIGA DE CANALS Y CENTRAL ARGENTINO DE LA CARLOTA LIGA DE CANALS.-
En la Zona C: SARMIENTO DE ALEJO LEDESMA LIGA DE CANALS, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO LIGA DEL SUR, MITRE DE GENERAL BALDISSERA LIGA REGIONAL DEL SUR y LIBERTAD DE CANALS LIGA DE CANALS.-
En la Zona D: NAUTICO FITZ SIMON DE EMBALSE LIGA RIOTERCERENSE, SAN MARTIN DE MONTE BUEY LIGA BELLVILLENSE, TALLERES DE ETRURIA LIGA BECCAR VARELA Y ATLETICO ASCASUBI DE VILLA ASCASUBI LIGA RIOTERCERENSE.-
En la Zona E: BARTOLOME MITRE DE LAS VARILLAS LIGA DE SAN FRANCISCO, VELEZ SARSFIELD DE OLIVA LIGA INDEPENDIENTE, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN LIGA BELLVILLENSE Y UNION DE ALICIA LIGA DE SAN FRANCISCO.-
En la Zona F: ASOCIACION DEPORTIVA EL ARAÑADO LIGA DE SAN FRANCISCO, CENTRAL CORDOBA LIGA INDEPENDIENTE, GUIDO SPANO DE MARULL LIGA DE SAN FRANCISCO Y DEFENSORES DE PILAR LIGA INDEPENDIENTE.-
En la Zona G: SPORTIVO COLONIA CAROYA LIGA COLON, VILLA DEL ROSARIO LIGA INDEPENDIENTE Y BOCHAS SPORT DE LA LIGA DE COLON.-
Clasifican los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros.-
El torneo comienza el domingo.-