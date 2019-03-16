Fútbol: Liga Regional del Sur: Tercera Fecha del Torneo Apertura.-
Fútbol: Liga Regional del Sur: Tercera Fecha del Torneo Apertura.-
SPORTIVO ISLA VERDE VS. MITRE DE GENERAL BALDISSERA MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA VS. CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS VS. UNION SOCIAL DE CRUZ ALTA
RIVER PLATE DE INRIVILLE VS. ATLETICO GUATIMOZIN
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO VS. SAN CARLOS DE LOS SURGENTES
LIBRE: DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO.-