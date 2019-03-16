Fútbol: Liga Regional del Sur: Tercera Fecha del Torneo Apertura.-

sábado, 16 / marzo / 2019

Fútbol: Liga Regional del Sur: Tercera Fecha del Torneo Apertura.-

SPORTIVO ISLA VERDE VS. MITRE DE GENERAL BALDISSERA     MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-

NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA VS. CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS    MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-

SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS VS. UNION SOCIAL DE CRUZ ALTA

RIVER PLATE DE INRIVILLE VS. ATLETICO GUATIMOZIN

JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO VS. SAN CARLOS DE LOS SURGENTES

LIBRE: DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO.-

sábado, 16 / marzo / 2019

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